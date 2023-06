Il graffio di Guadagnucci "FI ha creduto a Persiani"

"Persiani non rispetta la parola data? FI è così sprovveduta?". A parlare è Luca Guadagnucci, ex consigliere comunale. "Non ho mai chiesto nulla a Persiani e con lui mai ho stretto accordi, quindi non posso dire, per esperienza diretta, se sia persona di parola o meno. Non l’ho sfiduciato quindi per patti, ma perché aveva operato male. Gli elettori non l’hanno vista così, anche se, in vero, non so bene cosa abbiano visto: ogni volta che, durante la campagna elettorale, mi capitava di incontrare un elettore di Persiani e chiedevo il perché di tale scelta, la risposta era sempre la stessa: perché ha fatto bene! Poi però nessuno era in grado di specificare in cosa. Ormai si era creato questo umore tra la cittadinanza, favorito anche dall’infondata accusa di tradimento e gli slogan del centro sinistra di Persiani".

"Possibile che i vertici FI siano stati così sprovveduti da credere alla promessa elettorale di due assessori? Evidentemente sì, con ciò dimostrando di essere effettivamente sprovveduti e, soprattutto, di non sapere fare i conti, né circa i consensi (pochi) che avrebbe preso FI senza i militanti storici: eccettuato il neo nominato assessore, che ora non siederà più tra votanti, FI non ha più esponenti in consiglio comunale, così come non li ha a Carrara e Montignoso. Fino al 1 marzo a Massa avevano 5 consiglieri, ed ora nessuno di loro sarà più consigliere, a causa delle improvvide scelte della dirigenza del partito. Pare che il leader del centro sinistra Persiani, in campagna elettorale abbia chiesto il voto alla comunità islamica, garantendo l’apertura di una nuova moschea, che in effetti sarebbe in realizzazione in via Tinelli. Dunque non è vero che il sindaco non rispetti la parola data, forse non la rispetta con Forza Italia".