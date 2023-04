Il gotha della vela sarà qui A Marina centinaia di sportivi per il Campionato di altura

di Cristina Lorenzi

Migliaia di persone, più di 600 velisti, una sessantina di imbarcazioni. Un villaggio Fiv nel cuore del litorale. Il gotha del mondo della vela sarà a Marina il prossimo 28 luglio per una quattro giorni che vedrà nel nostro specchio d’acqua il campionato italiano assoluto di altura. Ieri mattina nella sede del tutto nuova del Club Nautico, presenti i vertici del mondo della vela e della marineria, è stata presentata la regata che per la prima volta è stata assegnata la nostro circolo.

Protagoniste della regata, sostenuta da Edison Next, 60 imbarcazioni tra 9 e 16 metri circa provenienti da tutti i mari della penisola, a caccia dei titoli tricolore delle specialità Altomare della Federazione Italiana Vela.

Così quello che è uno dei più importanti trofei velici si trasforma anche in uno dei più grandi eventi cittadini. Così lo ha salutato la sindaca Serena Arrighi che che vede nella presenza di migliaia di persone a Marina una preziosa opportunità di rilancio e uno splendido spot di lusso per il nostro territorio. "Una bellissima vetrina per tutta la città. Ci tengo a fare i complimenti al Club nautico per l’organizzazione e a dare il benvenuto a tutti gli atleti e gli appassionati che il prossimo giugno saranno nostri ospiti".

I saluti di casa sono stati fatti dal presidente Carloandrea Simonelli che ha rilanciato annunciando la volontà di creare al Club una vera e propria Accademia della vela d’altura. Carrara si laurea così capitale del settore e come ha dimostrato i presidente "ii punta sempre all’eccellenza". "Orgogliosi di ospitarvi nella nostra sede che è stata recentemente ristrutturata secondo linee moderne e funzionali. Nel solco della gloriosa tradizione che dura da 70 anni, il Club Nautico si appresta ad accogliere e organizzare un evento senza precedenti". Quindi il presidente Fiv Francesco Ettorre che ha sottolineato "il bisogno dell’aiuto delle istituzioni" e come il turismo sportivo dimostri di avere un indotto in termini di ritorno economico eccezionale. Gli ha fatto eco il consigliere federale Donatello Mellina, responsabile del settore Altomare Fiv, il quale ha parlato di "un settore trainante, un serbatoio di armatori e praticanti in continua crescita che rappresenta anche una destinazione agonistica per molti giovani dopo la trafila delle derive. Anche per questo l’Italia è considerata uno dei paesi guida nella vela d’altura a livello internazionale".

L’importanza dello sport che va di pari passo con la sostenibilità è stata evidenziata da Giovanni Brianza, Ceo di Edison Next, main sponsor dell’evento. "Noi siamo impegnati con 3700 dipendenti in tre nazioni e con 2 milioni e mezzo di risorse ad accompagnare la transizione energetica". Il presidente Fiv Toscana e Umbria, Andrea Leonardi, ha evidenziato "l’importanza delle relazioni e degli indotti economici territoriali che le grandi manifestazioni veliche sono capaci di generare". In rappresentanza dell’Uvai (Unione Vela d’Altura Italiana, l’associazione che riunisce gli armatori) è intervenuto il consigliere Filippo Calandriello, a sua volta regatante titolato. "Questo trofeo è la punta di diamante della stagione. Viene sempre disputato in zone spettacolari. Per la prima volta in questa parte della Toscana sarà valore aggiunto". Ha salutato i presenti anche il comandante della Capitaneria di porto Antonio Masiello che ha assicurato tutto il supporto della guardia costiera che sarà impegnata nel garantire la sicurezza necessaria. L’importanza di una vetrina così eccezionale, che porterà i riflettori di tutto il mondo della vela sul nostro litorale è stata evidenziata da Luca Perfetti direttore di Marina della Port authority, seguito dal presidente del Coni Vittorio Cucurnia che non ha fatto mancare i suoi saluti e la promessa di un concreto impegno. Il vice presidente Giuseppe D’Amico ha parlato di manifestazioni collaterali che animeranno quelle giornate con cene di gala, presentazioni premiazioni e un villaggio Fiv, aperto a Marina per la prima volta, nel centro del litorale a ricordare che il mondo della vela in quei giorni è riunito tutto qui. Uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e i curiosi, nonché una vetrina per gli sponsor. Tutti gli sforzi e l’impegno che stanno interessando il Club nautico in questo periodo sono stati evidenziati nell’intervento di Sergio Del nero, direttore sportivo del circolo.