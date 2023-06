Il giudice scarcera i sospetti scafisti "Non hanno avuto altra scelta Li avevano picchiati e minacciati"

di Andrea Luparia

Colpo di scena nell’inchiesta sui due presunti scafisti arrestati a Marina di Carrara e detenuti in carcere a Massa. Erano quelli che erano a bordo della Life Support di Emergency, per intenderci, giunta a Marina di Cararar lo scorso aprile. Il Gip del Tribunale di Siracusa (che ha competenza nell’inchiesta), ha firmato l’ordinanza di revoca della misura cautelare. Da ieri, quindi, Nuguo Salih, alias Nugut Salih, nato in Sudan il 10 marzo 2000 e Harun Ahmed Hasan, nato anch’egli in Sudan ma il primo gennaio 1997, sono liberi. E forse sono già in viaggio. Difficile ipotizzare che si siano fermati in provincia. Con questa decisione il Giudice delle indagini preliminari Andrea Migneco ha di fatto accolto le tesi difensive illustrate dall’avvocato apuano Giovanni DelPapa. Che erano state accolte, almeno in parte, anche dal Pubblico ministero. Nell’ordinanza firmata dal giudice, si legge infatti che "secondo quanto prospettato nella richiesta del Pm, entrambi gli indagati hanno detto di aver subito pesanti e reiterate violenze fisiche e psicologiche, durante la permanenza in campi e prigioni libiche, ad opera di trafficanti di uomini che erano armati. Questi ultimi li avrebbero costretti ad imbarcarsi nel natante con altri migranti dietro la minaccia delle armi e di svolgere i compiti materiali di “scafisti“ per la pericolosa atraversata nel Mediterraneo. La versione resa dagli indagati durante l’interrogatorio appare sostanzialmente credibile, in quanto confermata sia da evidenti cicatrici e segni di lesioni sul corpo, sia dalle condizioni di grave stress post traumatico riscontrato dagli psicologi del carcere". Il Gip ha scritto di condividere quindi la conclusione del Pm "sulla verosimile possibilità di configurare lo stato di necessità in relazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E il fatto che i due fossero già in Libia non costituisce una volontaria adesione".

I due erano stati fermati grazie alle testimonianze di due migranti che li avevano visti, in spiaggia, uno mentre imbarcava la benzina , l’altro mentre si sistemava al timone. Ma poi uno dei due testi è sparito (forse è già nell’Europa del Nord) l’altro è stato interrogato in via telematica: lui era nella sede della Polizia Stradaledi Pontremoli, il magistrato era a Siracusa, l’avvocato difensore degl imputati era a Massa.