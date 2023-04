Il giro del mondo e il ritorno all’adorato paese

Evelina Cresci Giorgi ha compiuto 100 anni. La signora ha festeggiato al ristorante la Valle della Luna, a Monti, alla presenza del sindaco Renzo Martelloni, del parroco Don Tommaso Forni, circondata dall’affetto dei familiari e di tutti i suoi nipoti. Una bella festa, che l’ha resa molto felice. Evelina è nata a Monti ma è emigrata in Argentina, a Buenos Aires, quando ha sposato il marito, che lavorava in Sudamerica. Là sono nate le sue figlie, Maria Rosa e Graziella e là hanno vissuto per parecchi anni. Rientrata in Italia nel 1971, la famiglia si è stabilita a Genova, dove ha vissuto per oltre 20 anni. Il richiamo delle radici però è stato forte e dal 1993 sono tutti tornati in Lunigiana, a Licciana Nardi.

"La mamma è una donna forte, coraggiosa e di mentalità aperta - racconta Maria Rosa - ha sempre partecipato a molte iniziative promosse dal Comune e dalla Proloco. In particolare alla nostra manifestazione di spicco, ‘la castagna racconta’: quando era più giovane preparando le tradizionali pattone e fino a pochi anni fa raccontando ai visitatori storie antiche relative alla trasformazione della castagna. E’ sempre stata attiva e socievole, ma anche generosa e attenta ai bisogni del prossimo". Alla signora Evelina tanti, tanti auguri da parte della famiglia, in particolare del nipote Alberto, e della nostra redazione.