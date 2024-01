Il giovane Maccherini per rinforzare la difesa. In prestito dal Brescia

Il primo acquisto di gennaio della Carrarese è Elia Maccherini che è arrivato dal Brescia nell’ambito dell’operazione che ha portato Cartano in biancazzurro. Il difensore centrale classe 2003, venuto con la formula del prestito, andrà a completare il pacchetto arretrato apuano. "Sono consapevole di entrare a far parte di una squadra forte – ha spiegato il nuovo arrivato – dove c’è molta competitività per trovare il proprio posto in rosa, soprattutto per un giovane come me. Da questa esperienza nel professionismo mi aspetto molto e farò di tutto per essere il più utile possibile alla squadra".

Il mercato della Carrarese con tutta probabilità non si fermerà qui ma l’amministratore delegato Iacopo Pasciuti ha chiarito che saranno necessari alcuni giorni per dar modo al nuovo mister Antonio Calabro di valutare bene gli elementi a sua disposizione. "Per il momento siamo fermi su altre operazioni – ha spiegato il dirigente -. Ho letto notizie di giocatori che avrebbero rifiutato la Carrarese ma non sono vere. Con grande orgoglio vi posso dire che adesso la Carrarese è considerata un top club, cosa che in tanti anni non avevo mai sentito. Sul mercato restiamo vigili a 360 gradi anche se è chiaro che visto l’ottimo rendimento della difesa stiamo monitorando soprattutto gli altri due reparti. In mezzo al campo siamo tornati tanti. Manca solo Zuelli ma il suo è un infortunio di poco conto. In attacco Opoola e Castigliani stanno ricevendo tante richieste. Il primo ha molto mercato in serie D dove l’anno scorso a Brindisi ha fatto grandi cose. Fin qui da noi ha avuto pochissimo spazio e potremmo valutare di mandarlo in prestito a giocare".

"Stesso discorso per Castigliani che è reduce da un grave infortunio ed ora sta bene. E’ un classe 2003 che quest’anno non è mai stato impiegato e avrebbe bisogno di ritrovare il campo per poi rientrare. Vorrei tornare, infine, sull’operazione Cartano. Lo abbiamo preso a luglio grazie al lavoro della nostra nuova area scouting. Da noi ha avuto poco spazio perché di fronte aveva competitor più pronti di lui sia per età che per esperienza. Ha ricevuto questa chiamata importante dal Brescia e non ce la siamo sentiti di chiudergli questa porta perché è un ragazzo serio che non ha mai avuto un comportamento sbagliato dentro o fuori dal campo. Era giusto che gli dessimo questa possibilità. Non è stata un’operazione fatta per patrimonializzare ma per dare una chance ad un ragazzo che se la merita anche se è previsto un diritto di riscatto a una cifra importante".

Gianluca Bondielli