Il giorno della Quintana Si sfidano i borghi di Massa Poi la gara provinciale

Il maltempo perseguita la Giostra della Quintana Cybea. Ieri sera, all’Arena del Centro Cavalli di Comano, era in programma la Quintana dei borghi di Massa ma la pioggia ha impedito lo svolgersi della disfida medievale. "Ha continuato a piovere fino alle 12 – dice Luigi Badiali, presidente dell’Associazione Ducato di Massa, che organizza la manifestazione – e si è subito presentato il problema tecnico per consentire il drenaggio del campo di gara. Non potendo avere un risultato fino alle ore 17-18, non potevamo correre il rischio di montare la pista e mandare i cavalli nel campo con il rischio di cadute e infortuni. Pertanto abbiamo deciso di rinviare la gara".

La soluzione trovata, viste anche le condizioni meteo favorevoli, è stata quella di spostare la XXXIV Giostra della Quintana Cybea alle ore 15 di oggi. In gara per il Palio ci sono: Borgo Centro storico (cavaliere Sergio ’Saracino’ Cosci su Cristall, palafreniere Lisa Rarità); Mimosa (cavaliere Nicola ’Fulmine’ Radicchi su Sem, palafreniere Leonardo Radicchi); Borgo dell’Arancio (cavaliere Giacomo ’Principe’ Poli Barberis su Wimpys, palafreniere Pietro Cenci); Borgo del Mare (cavaliere Davide ’Scoccione’ Bottici su Miss Beauty, palafreniere Nicholas Bottici); Borgo della Montagna (cavaliere Giovanni ’Sceicco’ Arquint su Però, palafreniere Lorenzo Conti). Alle 19, invece, ci sarà la Giostra dei 100 Castelli della Lunigiana Storica, con in gara 17 cavalieri in rappresentanza dei territori comunali di Massa-Carrara. E’ la prima volta che si disputa questa competizione, una Quintana provinciale. Gli autori dei due Palii sono Daniele Terzoni e Donatella Cappè.

Nell’intervallo tra le due Quintane si potrà visitare la mostra su Alberico e la Quintana Cybea alla primaria di Comano. I festeggiamenti sono in onore di Alberico I Cybo-Malaspina, marchese e poi principe di Massa, capostipite della dinastia dei Cybo-Malaspina che per 276 anni ha governato i territori di Massa e di Carrara. Quest’anno sono 400 anni dalla morte.