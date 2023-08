Il ’giallo’ scende in strada Centro pieno di... investigatori

Grande partecipazione sabato alla prima edizione di “A spasso col delitto, la città si tinge di giallo” nel centro storico di Massa. Partendo da piazza Martana in tanti hanno seguito i 50 investigatori impegnati a risolvere il mistero “La straniera vestita di bianco” per tutto il centro storico. Uno spettacolo teatrale interattivo con gli attori di Gioca Mistero e i commercianti che hanno creato originali siparietti teatrali per strada e nei negozi coinvolgendo i visitatori. Un’idea nata da alcuni commercianti del Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere e accolta con entusiasmo dall’associazione Gioca Mistero. "È stato per me, e per tutta l’associazione, un onore e un piacere, poter portare un frammento del nostro universo nella mia città" dice Andrea Mosti di Gioca Mistero, ringrazia i commercianti e chi ha lavorato con loro dietro le quinte.

Finita l’indagine ha vinto la squadra viola composta da Jenny Bordigoni, Catia Tassi, Giacomo Criseoal: in dono una lente di ingrandimento e un libro dell’indiscussa regina del giallo Agatha Christie. La rassegna “Un’Estate da Vivere” è realizzata dai commercianti associati al Centro Commerciale Naturale Massa da Vivere con il patrocinio del Comune di Massa . I commercianti ringraziano per il sostegno Confcommercio, , Confimpresa Master Formazione , PiùMe , Hotel la Bussola e Servizi Industriali Srl .