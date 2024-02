Il giallo del monoblocco. Si indaga sulla morte dell’anziano in reparto. Disposta l’autopsia

"Le cure intermedie sono un’eccellenza della nostra sanità. Quanto è successo fa parte della normale procedura a tutela del personale e del paziente". Così la direttrice dell’Asl delle Apuane Monica Guglielmi spiega l’episodio che ha visto i carabinieri nel reparto del Monoblocco chiamati in seguito alla morte di un paziente di 84 anni. L’uomo, affetto da più patologie e senza un braccio, erra ricoverato in quel reparto da un solo giorno ed è stato trovato in un lago di sangue.

Intanto mentre l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia che sarà effettuata martedì prossimo sulla salma dell’anziano per chiarire le cause del decesso, Guglielmi spiega come funziona il reparto delle cure intermedie, diretto dal primario Mario D’Amico. "Le cure intermedie quando nacquero erano deputate al ricovero di quei pazienti in via di guarigione. Inizialmente erano posti letto in rsa o in strutture convenzionate dove non era nemmeno prevista la presenza del medico. Inizialmente c’erano soltanto infermieri per un’assistenza più sicura di quella domiciliare ma niente di più. Il nostro è un reparto di setting 1, più evoluto e con cure più avanzate, che prevede la presenza del medico sulle 24 ore e che pertanto può ospitare pazienti con complicazioni e patologie più importanti. Al momento in cui è avvenuto il decesso dell’anziano in reparto c’era un medico, due infermieri e un oss. Il personale del reparto pertanto è adeguato ai parametri di setting 1 e della normativa. Al momento della morte, in piena notte, mi hanno chiamato e di concerto con il primario Mario D’Amico è stato deciso di chiamare l’autorità giudiziaria a tutela del personale medico e del paziente stesso. E’ una procedura ordinaria che si attiva nei casi di decessi anomali e per noi questo lo è".

"Se riteniamo – prosegue Guglielmi – che il decesso possa avere risvolti anomali siamo tenuti a chiamare l’autorità giudiziaria, anche se non ci sono da ricondurre le cause a terzi o a responsabilità di qualcuno. Il medico nei momenti in cui ha dubbi sulla modalità della morte ha la facoltà e le competenze per investire l’autorità giudiziaria. Nessuno ha pensato che fosse stato commesso qualcosa di sbagliato, ma la morte in quel contesto e in quelle condizioni non era prevista. Siamo sanitari responsabili e abbiamo ritenuto doveroso avviare un’indagine interna e una esterna. A tutela del personale e del paziente stesso.

Il dottor D’Amico, persona estremamente competente e preparata ha fornito ai familiari, con la massima disponibilità, tutte le informazioni del caso che sono state recepite e condivise. Questa è una struttura pubblica per cui non possiamo e non vogliamo tenere niente nascosto".

Intanto i carabinieri proseguono interrogando tutto il personale del reparto e visionando cartelle cliniche e referti relativi alla degenza del paziente. Maggiore chiarezza sarà comunque data dall’esame autoptico che sarà effettuato il prossimo martedì. La salma è quindi ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria.