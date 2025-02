Il ’giallo’ del concorso: "Annullato due giorni prima"

"Sono gravi le modalità che il Comune di Licciana Nardi ha scelto per portare avanti la propria politica di assunzioni - dice Francesco Micheli capogruppo d’opposizione - Serve fare chiarezza in relazione al concorso per un posto di geometra comunale che doveva tenersi lo scorso 30 dicembre, annullato 2 giorni prima. Le particolarità erano che per un posto così ambito si era presentato un solo candidato - sottolinea - e che era aperto esclusivamente per chi avesse già superato una prova di selezione presso l’Asmel, un’associazione di diritto privato. E’ un’associazione di Comuni - spiega Micheli - che annualmente organizza concorsi e che recentemente è risultata come non idonea per essere considerata una centrale di committenza qualificata, a seguito di una sentenza del Tar del Lazio. E’ strano, essendoci stato comunque un candidato, che non gli si potesse fare almeno il colloquio per verificare se fosse stato idoneo. A quanto pare, vi sarà un nuovo concorso con le stesse modalità che permetterà la partecipazione di più candidati. Ovviamente sempre e solo fra quelli che hanno partecipato al concorso Asmel. Forse stavolta si presenteranno più candidati e si troverà il più adatto a lavorare nel Comune di Licciana. Restano però varie domande in sospeso: perché non fare un concorso normale a cui possano accedere tutti gli idonei? Per quale motivo bisogna preventivamente passare da un concorso tenuto da un’associazione? Qual è il motivo - termina il portavoce dell’opposizione - per cui, a priori, chi non è informato di queste modalità bizantine di selezione viene escluso? Queste sono le ragioni per cui abbiamo presentato un’interrogazione per il prossimo consiglio comunale".

Roberto Oligeri