Il gesto della Croce Oro. Pandori e spumante per gli adulti in ospedale

La Croce Oro fa un gesto di grande solidarietà e porta panettoni e spumanti al reparto Degenza Adulti dell’Opa di Massa dove grazie a Fondazione Monasterio ha potuto donare ai pazienti ricoverati un piccolo ristoro. "Ogni anno – racconta il presidente dell’associazione, Claudio Simonini – cerchiamo di aiutare le persone in difficoltà, come è capitato nel passato in questi 12 anni. Siamo andati al Noa, oppure al reparto pediatria, quest’anno abbiamo deciso di andare dove a volte le associazioni o le persone in generale non vanno. Sotto le festività si pensa giustamente ai bambini, ma non alle persone adulte lontane dai propri affetti che non hanno nessuno che li va a trovare negli ospedali. Parlo di persone anziane, o che vivono anche da sole".

"L’associazione – prosegue – ha deciso di portare un momento di sollievo, panettori e pandori come augurio per Capodanno, di poter tornare a casa il prima possibile dai loro affetti. Il gesto dello spumante ha proprio questo messaggio: un augurio affinché possano bersi un bicchiere al ritorno a casa".

Com’è nata questa iniziativa? "Abbiamo contattato la Fondazione Monasterio, c’erano due medici che hanno accolto positivamente la nostra richiesta, la dottoressa Siria e il dottor Francesco, insieme alla responsabile di questo tipo di eventi, Elisabetta. Una volta che abbiamo avanzato questa richiesta ci hanno dato la possibilità a noi e ai degenti. Le persone ricoverate erano circa una trentina: noi abbiamo portato una ventina di pandori per rispettare la dieta dei pazienti, e anche qualcosa per il personale sanitario che era a lavorare mentre tutti eravamo a festeggiare. Anche se noi, di solito, come attività principale non abbiamo a che fare con servizi alle persone, abbiamo sempre pensato che un’associazione pur avendo la sua specificità debba avere una sensibilità per il territorio".