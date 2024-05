Il ’Gentileschi’ vince il concorso del Fai Cisl

Il Fai Cisl della Toscana ha premiato le classi 4ª C e 5ª C del Liceo artistico Gentileschi che hanno vinto il concorso regionale per la creazione del logo del sindacato. Lo studente Daniel Fasulo si è aggiudicato un premio in denaro del valore di 500 euro, la stessa cifra è stata assegnata anche al team composto da Elena Orsini, Elena Olabi, Marta Ottonello. La scuola inoltre ha vinto un assegno da 1000 euro per l’ideazione del nome della Fondazione Fai Cisl che sarà attiva a supporto dei lavoratori e del sindacato nell’ambito agroalimentare, della pesca, dell’allevamento.