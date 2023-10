Il gemellaggio si rinnova. Altri 100 visitatori tedeschi ai luoghi delle stragi naziste

L’attuale borgomastro di Steinhagen, Sarah Suss, giungerà al seguito di un pulmann di connazionali a Fivizzano, il Comune gemellato da ben 33 anni con la municipalità tedesca ubicata nella Renania Westfalia, al nord della Germania sui confini con l’Olanda. E’ la prima volta che la prima cittadina di Steinhagen, succeduta a Klaus Besser, borgomastro dello stesso Comune per 26 anni di seguito, viene a conoscere Fivizzano, i suoi amministratori e abitanti.

Gli ospiti tedeschi, una cinquantina, giungeranno nella mattinata di domenica 22 nel capoluogo dove saranno ufficialmente accolti con tutti gli onori nella sala consiliare all’interno del Museo di San Giovanni degli Agostiniani, nei pressi del Municipio, da parte del sindaco Gianluigi Giannetti e dagli altri componenti dell’amministrazione. Per l’occasione, sarà presente lo storico interprete Karsten Muller, originario di Amburgo, da molti anni cittadino di Fivizzano dove vive e lavora.

Sarà Francesco Leonardi, responsabile della Biblioteca Civica e funzionario dell’Ufficio Cultura ad accompagnare e illustrare agli amici giunti dalla Westfalia le bellezze artistiche conservate nel Museo di San Giovanni e gli angoli storici più ameni e caratteristici della cittadina.

Dopo pranzo la delegazione si recherà nel borgo di San Terenzo per rendere visita al Memoriale di Valla, teatro di una strage di civili nel 1944 perpetrata dai nazisti, al Museo della Memoria e in altri luoghi limitrofi che hanno a che vedere con l’eccidio. Ad anticipare la visita della borgomastra Suss, con la quale giungerà anche Klaus Besser, suo predecessore, un altro gruppo analogo sempre proveniente dalla zona di Steinhagen che giungerà nella mattinata di domani a Fivizzano e dopo aver visitato il capoluogo e pranzato nella zona, si recherà nel primo pomeriggio anch’esso a San Terenzo per visitare e rendere omaggio alle vittime della follia nazista. Si tratta di nuovo di una cinquantina di persone di cui la maggior parte giungono per la prima volta a Fivizzano e in Lunigiana. Il fatto che con loro venga anche il titolare della stessa agenzia turistica tedesca che da anni cura questi viaggi, fa pensare un un forte interesse teso ad ampliare e intensificare le visite, dalla Westfalia alla nostra terra.

Roberto Oligeri