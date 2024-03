Il futuro è... la strada giusta: "Aiuto i ragazzi a trovare un lavoro. Ideale recuperare antichi mestieri"

I colori della bandiere africane in fondo alla sala del Comune hanno sposato le tonalità dei vestiti dei presenti. C’era aria di festa all’incontro organizzato da Endas per le iniziative dell’associazione ‘Voce africana, giovani solidali’ presieduta da Francois Bazié, originario del Burkina Faso, cresciuto in Costa d’Avorio, trasferito in Italia con la famiglia e dal 2014 imprenditore agricolo nelle colline del Candia.

L’obiettivo è "trovare lavoro a chi una volta uscito dai centri di accoglienza si affaccia al nuovo paese - spiega Bazié - Voglio evitare che possano intraprendere strade sbagliate, consigliati da chi già ha imboccato l’errata via. Nessuno di noi è partito dall’Africa senza mestiere. Abbiamo meccanici, saldatori, muratori che potrebbero fare qualcosa per l’Italia, dato che manca la manodopera. Ho avuto la fortuna di incontrare chi mi ha messo sulla strada giusta ma in tanti non hanno avuto questa possibilità. Vedo africani fare le elemosina, vado lì e gli dico se vogliono una mano per trovare lavoro". Parola d’ordine ‘lavoro’, nient’altro: solo tanta voglia di mettersi in gioco perché "noi non siamo quelli che fanno i casini - sottolinea il vicepresidente dell’associazione, il camerunese Charler Henry Juel Ngon Amberc - Vogliamo contribuire alla crescita del Paese. Di progetti ne abbiamo tanti ci vuole, la volontà di metterli in pratica". Progetti come il lavoro nei campi magari nell’azienda di Baziè ‘Incandia Bio’ o in quelle terre "dove i proprietari anziani non riescono più a portarle avanti - prosegue Bazié - Per esempio è diventato difficile trovare una bottiglia di vino di Moneta, manca chi segue le vigne. Sulle coste italiane sbarcano tanti giovani che possono prendere in mano questi antichi mestieri". Poi la musica, i balli africani, il suono delle percussioni hanno accarezzato la sala. "Vengo dal Senegal - dice il segretario dell’associazione, Mamadou Moctar Diallo - Sono sbarcato sulle coste italiane e poi trasferito a Carrara, dove mi hanno subito aperto le porte. Siamo abituati a lavorare, è quello che chiediamo di fare in Italia. Grazie a Francois abbiamo qualcuno che ci ha ascoltato fin dall’inizio e ci ha dato la possibilità di metterci in gioco". Ma il problema più grande sorge proprio dopo aver ricevuto i documenti, il visto per l’Italia "perché si entra in un limbo, manca lo step successivo, quello dell’integrazione - evidenzia Bazié - come se la paura dello straniero frenasse tutto. I miei figli sono italiani e se io vado in Africa ora mi sento lo straniero, penso come un italiano ma comunque rimarrò lo straniero. Accogliere non vuole dire solo aprire le porte: se il cuore resta chiuso non c’è speranza". La missione "è raccogliere i ragazzi che escono dalle strutture - dice la segretaria di ‘Voce africana’ Francesca Taliani - e orientarli al lavoro". E le istituzioni presenti hanno dato piena disponibilità. "Ringrazio chi ha creato questa associazione - ha detto la sindaca Serena Arrighi - Carrara è porto sicuro così ci siamo dovuti inventare un percorso per chi arriva da storie terribili. Ci teniamo ad accogliere le persone in maniera degna e fargli capire che arrivano in un paese ospitale. Anche se non sappiamo se il Governo finanzierà il Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) e la seconda accoglienza non è ancora ben strutturata, stiamo comunque stanziando i fondi per insegnare meglio ai bambini che non hanno i genitori madrelingua italiana". Sulla stessa linea il consigliere regionale Giacomo Bugliani: "Pieno appoggio a un’associazione che ci permette di esprimere la parte più bella del vivere in comunità. E’ necessario che la società vada nella direzione di condivisione e avvicinamento al prossimo". Infine il presidente provinciale di Endas, Vittorio Benedetti. "Mi sento un piccolo mattone di una costruzione che stiamo mettendo in piedi: serve l’aiuto di tutti".