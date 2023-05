Il futuro dell’ex Mediterraneo Percorso partecipativo a tappe "A scegliere saranno i cittadini"

Al via il processo partecipativo nell’area dell’ex hotel Mediterraneo. Il cronoprogramma per i prossimi mesi è stato illustrato dall’assessore al commercio Lara Benfatto, insieme all’associazione massese ‘Comunità interattive Aps’, intervenuti nella commissione presieduta da Sirio Genovesi per parlare della tabella degli incontri che coinvolgeranno cittadini e associazioni. I residenti saranno dunque chiamati a scegliere quale destinazione dare all’area nel centro di Marina, dove un tempo sorgeva l’hotel Mediterraneo. Il primo incontro con la cittadinanza è in programma giovedì 11 maggio alle 17.30 nel centro direzionale di Imm-CarraraFiere, dove si procederà alla presentazione del progetto, delle sue finalità e con la descrizione dei progetti esistenti previsti per l’area di interesse intorno all’ex albergo. L’area copre più di 4mila metri quadri e comprende anche un parcheggio interrato, in pieno centro a Marina: è stata acquisita dal Comune un anno fa. L’amministrazione aveva deciso di aprire un percorso partecipativo con il finanziamento ad hoc dalla Regione. Il costo complessivo sfiora i 25mila euro, e di questi, essendo in compartecipazione, 6mila sono destinati dall’amministrazione.

"La volontà dell’amministrazione è di mantenere la destinazione pubblica di quell’area – ha spiegato l’assessore Benfatto – ma valuteranno i cittadini come declinarla. Dato che si parla di un’area centrale per Marina, riteniamo giusto che prima di prendere delle decisioni vengano ascoltate tutte le opinioni". La gestione del percorso è affidata all’associazione massese ‘Comunità interattive Aps’ che da anni si occupa di progettare, gestire e facilitare i percorsi partecipativi, oltre a laboratori di coprogettazione per amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Presenti in commissione per l’associazione, la presidente Stefania Gatti e la referente del progetto Tania Mattei.

"Dopo il primo appuntamento di maggio, saranno fatti ulteriori incontri – hanno spiegato – con un incontro al mese fino a dicembre, fatta eccezione per agosto. La scelta delle proposte progettuali definitive dovrà essere fatta entro il 4 dicembre". Negli incontri successivi a quello di maggio saranno individuati i bisogni della comunità, esplorate le alternative di intervento e immaginata una nuova identità, oltre a un rinnovato ruolo urbano per la zona dell’ex Mediterraneo. Per alcune attività sono previste le collaborazioni di ‘Simurg ricerche’ – società livornese esperta di partecipazione, con particolare esperienza nelle attività che riguardano l’urbanistica partecipata – e ‘Labus’, associazione nazionale con esperienza nella stesura e sottoscrizione dei patti di collaborazione. Tra le considerazioni poste in commissione dai consiglieri d’opposizione quella di Simone Caffaz, che dopo aver chiesto chiarimenti sul costo del percorso partecipativo ha sottolineato la necessità che vi sia realmente un iter volto a fare uscire nuove idee e capire dove e in che modo esse si concentrino.

Daniele Rosi