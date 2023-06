Il futuro dell’ex Colonia Torino "Ancora fermo il risanamento dei 500 metri di spiaggia"

"Andiamo su Marte ma a Massa non si riescono a bonificare dall’amianto 500 metri di spiaggia. Di chi sono le responsabilità?". Se lo chiede il Coordinamento di comitati e associazioni per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico ricordando che a gennaio 2021 si dibatteva in merito alle "problematiche riscontrate dagli addetti ai lavori, per risanare l’area dell’ex Colonia Torino di Marina di Massa (Area S.I.R.). All’epoca ci chiedevamo quale fosse la motivazione per la quale i lavori sarebbero stati bloccati, visto che le istituzioni competenti (In primis Regione e Comune) avrebbero dovuto sapere già da prima che si andava a operare in un’area inquinata anche da amianto. In quei giorni sarebbero dovuti iniziare i lavori di bonifica per rimuovere diverse tipologie di rifiuti tra cui anche frammenti di lastre e di fibrocemento tipo “eternit” contenenti amianto (questi ultimi rinvenuti solo in superficie). Infatti le analisi di Arpat, avrebbero evidenziato su tre spezzoni di lastra in fibrocemento, fibre di amianto di tipo crisotilo e crocidolite in matrice cementizia. Secondo la Relazione paesaggistica redatta dalla stessa Sogesid SpA, società dell’allora Ministero della Transizione ecologica e soggetto attuatore dell’intervento “nel caso in cui siano presenti materiali contenenti amianto, si procederà alla rimozione e smaltimento nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente da parte di imprese rispondenti ai requisiti“. E per motivare questa affermazione, Sogesid ricorda che nel luglio 2008 l’area “è stata posta sotto sequestro su disposizione della Guardia di finanza“".

Ma a distanza di un anno "si riaccende l’attenzione sul tema del risanamento dell’area e sulle ingarbugliate questioni burocratiche ad esso collegate: un nuovo rimpallo di responsabilità – chiude il Comitato – Ora è la General Smontaggi spa, incaricata dalla Sogesid spa, a effettuare la ’rimozione dei rifiuti’ nella porzione di spiaggia dell’ex Colonia Torino. E ancora le istituzioni non riescono a comunicare come stanno realmente i fatti. Una considerazione sorge spontanea. Se questo è il metro di misura del tempo da impiegarsi per risanare poco più di 500 metri di spiaggia (questione nota dal 2008), quanto ci vorrà per bonificare i 16 km quadrati di territorio Sin-Sir altamente contaminato nelle falde acquifere e nei terreni?".