Il futuro dell’archivio Germinal Nuovi spazi e c’è la convenzione Anpi in difesa degli anarchici

"Più spazi a Torano e presto la nuova convenzione". Lo ha detto la sindaca Serena Arrighi dopo che gli anarchici hanno lamentato un ritardo nella firma della convenzione per l’utilizzo dei locali della ex scuola Guidi. La sindaca fa anche chiarezza sull’imminente trasloco dei documenti dalla sede del fai Germinal. "Il trasloco del materiale cartaceo dalle stanze del Germinal si è reso necessario su richiesta del magistrato e ha lo scopo di alleggerire al massimo, per ragioni statiche, la struttura – spiega Arrighi –. Appena abbiamo avuto comunicazione ufficiale ne abbiamo informato l’associazione Archivio Germinal e abbiamo iniziato a lavorare per eseguire il trasloco".

"Come amministrazione siamo consapevoli dell’importanza dei documenti conservati in quelle stanze e per questo fin da subito ci siamo resi disponibili a pagare con risorse del Comune il trasferimento del materiale, ma non solo. Nei mesi scorsi abbiamo avuto un incontro con i rappresentanti dell’archivio che ci hanno esposto le loro difficoltà nel continuare la catalogazione del materiale a causa degli spazi esigui a loro disposizione della ex scuola di Torano. Ci siamo quindi immediatamente attivati e, grazie alla comprensione e alla collaborazione del comitato Pro Torano a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, è stato possibile cominciare lo sgombero della vecchia stanza del medico e di un’altra sala sempre all’interno della ex scuola che ora saranno messe a disposizione dell’archivio".

I luoghi dedicati alla conservazione e allo studio del materiale documentario anarchico saranno dunque ampliati, e a quelli già in uso dall’associazione ne saranno aggiunti altri due. Per quanto riguarda il rinnovo della convenzione "abbiamo già dato all’associazione le massime rassicurazioni circa la volontà dell’amministrazione di arrivare a un rinnovo il prima possibile – conclude la prima cittadina –. In questo momento la convenzione per l’uso della scuola di Torano è in fase di stesura da parte dei nostri uffici e prima di essere sottoscritta dovrà quindi rispettare tutti quei passaggi burocratici e quei tempi che sono propri della pubblica amministrazione".

E sempre a proposito di anarchici, Nando Sanguinetti interviene sui recenti arresti per stampa clandestina a nome di Anpi Carrara, di cui è presidente. "Al di là delle intenzioni del magistrato – scrive Sanguinetti – è evidente che il grande clamore mediatico che ha accompagnato questa vicenda, sia stato utilizzato per equiparare il terrorismo nero a presunte indimostrate intenzioni terroristiche anarchico insurrezionaliste. Una vicenda che sembra si stia avviando (e ce lo auguriamo) a risolversi in un nulla di fatto (già la tipografia è stata dissequestrata), resta il grave problema dell’attacco frontale alla libertà di stampa e di opinione, che non riguarda solo questo piccolo giornale e gli anarchici – conclude Sanguinetti nella sua analisi della vicenda accaduta due settimane fa –, ma tutti indistintamente. Perché è dubbio che quanto è avvenuto finisca per intimidire e limitare la libertà di stampa, di opinione e di riunione. Viva la Costituzione nata con la Resistenza".