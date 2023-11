Il futuro del Monoblocco: "Alcuni ambulatori resteranno all’interno dell’ospedale"

di Daniele Rosi

Novità in arrivo nella futura disposizione degli ambulatori del Monoblocco. La notizia è stata annunciata in consiglio comunale direttamente dalla sindaca Serena Arrighi in risposta a un’interrogazione posta dalla consigliera di opposizione Rigoletta Vincenti. "Nella riorganizzazione futura del Monoblocco – ha spiegato Vincenti – non è mai stata citata la collocazione dell’ambulatorio per l’attività di ginecologia".

Nel rispondere all’interrogazione, la sindaca ha fatto un discorso a più ampio raggio in cui sono state comunicate alcune probabili modifiche dell’ultim’ora sulla disposizione degli spazi, su cui al momento sono in atto delle riflessioni, e lasciare qualcosa dentro al Monoblocco, andando quindi a modificare parzialmente le disposizioni illustrate in un primo momento da Asl. Se di fatto nella precedente organizzazione degli spazi pensata da Asl, spiegata anche in occasione di un recente consiglio comunale ad hoc per parlare del Monoblocco, lo scorso 19 ottobre, l’idea era di disporre 14 ambulatori mobili esterni alla struttura, con spazi per diabetologia, urologia, reumatologia e endocrinologia e qualcosa nella palazzina H, lasciando dentro al Monoblocco solamente gli ambulatori dermatologici, reumatologici e cardiologici, le cose in realtà potrebbero cambiare. "Proprio in questi giorni stiamo valutando la possibilità di usare qualche spazio in più al Monoblocco – ha risposto la sindaca Arrighi – Alcuni ambulatori, soprattutto quelli che non richiedono attrezzature particolari, possano rimanere all’interno del Monoblocco. Per quanto riguarda l’ambulatorio di ginecologia, dovrebbe essere sistemato nella parte delle strutture mobili".

E si è riunita anche la ’cabina di regia’ dell’Asl: l’azienda ha annunciato che i lavori al Monoblocco proseguono spediti e concluderanno a dicembre; l’installazione degli ambulatori mobili è prevista nel rispetto dei tempi indicati e saranno operativi verso metà gennaio; anche i lavori di adeguamento alla palazzina di Fossone stanno andando avanti, così come per la palazzina di Monterosso. I sindacati hanno dichiarato di non voler rimodulazioni di orario occupazionale per le ditte in appalto. Asl ha garantito che non avverranno. Nuovo incontro il 7 dicembre.