Il futuro del ’Geo park’. Boom di turisti stranieri. Visite in grotta al buio e allestimenti per bimbi

La gestione del parco archeologico di Equi Terme resta assegnata alla cooperativa AlterEco che se ne occupa ormai da oltre vent’anni. Il Comune di Fivizzano ha deciso infatti di prorogare la concessione ancora per i mesi necessari all’attivazione e conclusione di una nuova procedura di affidamento. E il Geo-Archeo-Adventure Park è pronto a ripartire dal 29 marzo e continuare a richiamare turisti. Il 2023, in termini di bilancio dell’afflusso di visitatori, si è concluso con circa 10.000 accessi, dato che si mantiene stabile in relazione ai numeri del 2022, disattendendo le preoccupazioni che l’annata di decremento generale del turismo poteva destare. Nemmeno la posizione interna e decentrata, rispetto alle vie autostradali, della frazione fivizzanese, ha scoraggiato i turisti, arrivati in buona parte dall’estero ma non solo. "Quest’anno si è registrato un calo di presenze dall’Italia, secondo una tendenza generale regionale – spiega il presidente della AlterEco, Matteo Tollini –. Molti sono comunque arrivati a Equi da Firenze, dal Trentino e dal Friuli. Sono invece aumentati i visitatori stranieri, con percentuali attorno al 30-40% del totale. Qualcuno proveniva persino dal Principato di Monaco".

Le attrazioni del “Geo-archeo-adventure park” sono le grotte carsiche visitabili, il museo e il parco avventura, oltre al noleggio di bici per escursioni e tour guidati. "L’attività di Speleo-avventura in grotta è quella più attrattiva – spiega Tollini –. Dura circa mezza giornata e i visitatori, 9 alla volta, vengono imbragati per la loro sicurezza. Inoltre, ci sono i tour guidati più accessibili che interessano anche le scuole. Nel 2023 circa 1.200 studenti hanno visitato le grotte di Equi". Nonostante ciò, continua il presidente della cooperativa, "se prima le visite in grotta costituivano l’80% della complessiva affluenza al sito di Equi, oggi un buon 40% è determinato dal Parco Avventura e dalle escursioni, molto apprezzate da grandi e piccini per i quali è stato allestito il Kids Adventure Park".

Anche il Museo interattivo ApuaGeoLab sta riscuotendo molto interesse, non solo per l’approccio didattico che comporta un costante coinvolgimento delle scuole, ma per il suo pregio archeologico: "il biglietto del museo digitale, riallestito e inaugurato l’estate scorsa, alla presenza del Presidente della Toscana Eugenio Giani, è compreso nella visita alla grotta. Ospita, fra molti reperti di pregio storico, 2 scheletri di cuccioli, gemelli, di orso delle caverne e uno di esemplare adulto ritrovati all’interno del sito, oltre ai resti ossei di uomo di Neanderthal rinvenuto nella Tecchia".

Il 2023 è stato anche un anno di novità che potrebbe portare le Grotte di Equi a diventare un unicum in Italia per la proposta che offre. "Sono stati introdotti – racconta Tollini – 20 tour di prova di un giro turistico in grotta completamente senza luci, le uniche luci in dotazione sono quelle fissate sul casco dei visitatori. L’abbiamo chiamato Dark Caves. Abbiamo iniziato con 10 turni per poi aumentare gradualmente di numero perché l’esperienza è stata recepita assai positivamente. Nel 2024 l’ultimo turno di visite sarà sempre svolto con questa modalità. In futuro potremmo essere il primo sito a prevedere visite guidate solo senza luci diffuse nelle grotte".

La continuità della gestione da parte della cooperativa sembra perciò una condizione favorevole allo sviluppo dei progetti da essa già avviati e all’aumento in positivo rispetto ai livelli pre-pandemici dell’affluenza di visitatori, oltre a garantire prospettive di innovazione per un sito che è una risorsa davvero rilevante per il territorio lunigianese e la sua offerta turistica.