Il futuro cerca lavoro L’Its di meccatronica prepara i giovani alle nuove professioni

Le iscrizioni, aperte a giugno, sono già arrivate ma ci sono ancora posti nell’aula in cui si formeranno tecnici superiori, altamente specializzati nelle aree tecnologiche della meccanica e della meccatronica. Figure che le aziende del territorio chiedono e che oggi non si trovano. Formarle perché possano entrare poi direttamente nel mondo del lavoro apuano è l’obiettivo del primo corso di Istituto tecnico superiore Its che nasce in provincia. Un incontro, fissato per mercoledì dalle 14.30 nella sede di Confindustria in viale XX Settembre 118 a Carrara, servirà per spiegare ai potenziali studenti dettagli della formazione e opportunità di lavoro grazie ai tecnici di “Its Prime” e ai rappresentanti delle aziende del territorio.

Il bando e gli allegati da scaricare e compilare per presentare la domanda sono già disponibili sul sito della Fondazione Prime che sostiene e lancia il corso in sinergia con Regione, Provincia, istituzioni e partner locali. ‘NeoMech23 – Tecnico Superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati’ è il nome del corso in cui potranno specializzarsi 25 allievi, che non superano i 35 anni di età, hanno un di diploma di scuola superiore o di percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale integrato da un percorso Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) della durata di un anno con competenze di base di inglese e informatica.

Gli sbocchi occupazionali sono quelli previsti dal protocollo d’intesa siglato con le principali imprese del territorio, a partire da Baker Hughes: attività di gestione del processo produttivo nelle industrie del comparto manifatturiero secondo le tendenze emergenti di Industria 4.0. Il tecnico superiore per la produzione di sistemi meccatronici integrati sa utilizzare materiali innovativi e tecnologie all’avanguardia per migliorare qualità, produttività, flessibilità e competitività delle aziende meccaniche e meccatroniche nello sviluppo di prodotti industriali e nella manutenzione di macchine e impianti. Coniuga diverse tecnologie, dalla meccanica all’elettronica all’informatica e conosce le tecniche di progettazione, prototipazione e industrializzazione di prodotti meccanici. Il percorso didattico sarà strutturato in 4 semestri, fino a settembre 2025, per un totale di 1800 ore tra lezioni frontali, attività laboratoriali e stage. In cattedra docenti provenienti da Scuola, Università, dai Centri di ricerca e formazione professionale. Completeranno il percorso attività seminariali, testimonianze di protagonisti del settore e visita a fiere, manifestazioni, aziende ed installazioni di particolare interesse. Le domande scadono alle 13 del 29 settembre.