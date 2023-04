Il futuro ancora incerto di ex Cat e Pomario

Grande seguito all’iniziativa di Italia Nostra che ha invitato i cittadini ad una visita guidata al Pomario, di recente oggetto di una prima ripulitura. Tra i partecipanti numerosi candidati alla carica di consigliere comunale e Sindaco: hanno potuto verificare la bellezza dell’area che merita una ripulitura più sostanziale dalle radici dei rovi e delle canne. Il sopralluogo si è esteso anche all’area comunale chiamata ex Cat nella quale le anticipazioni progettuali parlano di nuove strade e una rotatoria che prevede l’abbattimento dell’edificio sede del museo della Resistenza. Tutti gli intervenuti hanno espresso perplessità o contrarietà a una simile progettazione stigmatizzando la mancanza di informazioni, trasparenza e partecipazione sul destino di un’area strategica per la città. Il bar Italia ha messo a disposizione la sua sala interna, che si è riempita di pubblico, per la presentazione dell’idea progettuale vincitrice nel 2021 del bando del Comune di Massa e mai sottoposta all’attenzione dell’opinione pubblica.

L’architetto Daniele Gemignani, in rappresentanza del gruppo di professionisti vincitore del concorso ha spiegato nei dettagli l’idea progettuale che prevede il recupero dell’agrumeto come parco pubblico produttivo; il nuovo edificio ottenuto dopo la demolizione dell’attuale capannone, staticamente non recuperabile, dovrebbe essere a servizio del giardino per la commercializzazione dei prodotti, mostre e altre iniziative. Tutti gli interventi e le richieste di chiarimenti hanno sottolineato la necessità che la politica si impegni da subito in una reale salvaguardia e recupero dell’area.