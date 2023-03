Il forno sotto la lente Mille salme in un anno "Non deve fare business"

di Daniele Rosi

"L’attività straordinaria del forno crematorio è temporanea". Questo il commento dell’assessore all’Urbanistica Moreno Lorenzini in risposta a un gruppo di cittadini,presenti in consiglio comunale, preoccupati dagli ultimi aumenti delle cremazioni praticate dal forno crematorio. Una situazione denunciata al nostro giornale con la lettera di un cittadino, allarmato per la crescita dei fumi.

"Nausicaa ci ha tranquillizato che si tratta di una cosa temporanea – ha spiegato Lorenzini – perché su Spezia si era creata una problematica di aumento di salme, e non sono previste altre attività di questo tipo. Il forno crematorio non ha più di quattro anni, è perciò moderno, viene costantemente controllato per il funzionamento e il rispetto dell’ambiente, e dalle verifiche Arpat risulta a norma". Sul tema del forno crematorio si è pronunciato anche il consigliere Simone Caffaz con un’interrogazione in consiglio comunale in cui sono stati chiesti ulteriori chiarimenti con un paio di domande all’amministrazione. "Vorrei che venissero prese posizioni chiare in nome della trasparenza – ha ribadito Caffaz – perché è un tema caro ai cittadini. Siamo consapevoli che dove ci sono state in passato strutture sovraccariche, queste strutture poi hanno causato danni ambientali rilevanti. Il forno crematorio non serve per fare business".

Due le domande poste da Caffaz: da chi deriva l’autorizzazione per la cremazione dei corpi provenienti da La Spezia e quante cremazioni annue intende fare l’amministrazione. Richiesta a cui si è aggiunta anche la consigliera Rigoletta Vincenti, che ha sottolineato come siano gli stessi cittadini a chiedere visione dei dati sui numeri delle cremazioni e dei controlli effettuati per la sicurezza dell’impianto. "Tengo a precisare che il forno crematorio, una volta che entra in temperatura, non produce agenti inquinanti – ha risposto l’assessore alle partecipate, Carlo Orlandi – e su questo siamo stati rassicurati da Arpat e dai tecnici. L’autorizzazione è stata data da Nausicaa in un momento di estrema necessità. Per quanto riguarda i dati, saranno messi nel massimo della trasparenza sul sito. Le cremazioni sono circa mille".