’Il figlio dell’estate’: Claudia Muscolino presenta il suo libro

Oggi alle 17, nella biblioteca civica di Carrara in piazza Gramsci, si terrà l’ultimo appuntamento della prima edizione della rassegna letteraria “Il pensier lib(e)ro” organizzata dall’Associazione Qulture. Ospite dell’evento sarà la scrittrice fiorentina Claudia Muscolino (nella foto) con suo il romanzo “Il figlio dell’estate”, vincitore del premio letterario Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di Libri, pubblicato da Felici Editore. Il protagonista della storia, trasferitosi con la famiglia a Firenze dalla Sicilia, negli anni dell’infanzia e dell’adolescenza trascorre le vacanze estive nel paese natio, a casa della nonna. Qui nascono i primi amori, le amicizie, i giochi. Il suo più caro amico gli insegna a tuffarsi e questa passione si trasforma in una sfida infinita tra i due. Quando il padre si ammala di tumore, la famiglia impone al nostro, allora quindicenne, di trasferirsi per un anno nel paesino siculo, allo scopo di partecipare come figurante alla processione del Santo Patrono e chiedere la grazia per il papà. Lui è contrariato, giudica questa scelta un retaggio di antiche superstizioni, ignorando che la famiglia vuole proteggerlo da un orribile fatto di cronaca nera che ha rimosso. Diventato uomo, quel fatto, tornato a galla, torna a sconvolgergli la vita. Claudia Muscolino è nata a Firenze, dove si è laureata in Scienze Politiche.