Il festival ’MutaMenti’ sbarca a Hong Kong

Per essere un festival che si muove negli ‘spazi fluidi del jazz senza confini’, stavolta MutaMenti ha superato se stesso e il ‘motto’ che lo accompagna dalla sua nascita. Stasera e domani, infatti, sarà protagonista di una sessione molto lontana da casa: grazie alla società Jazz World, insieme all’Istituto di cultura Italiana a Hong Kong e all’Ambasciata Italiana, MutaMenti è ad Hong Kong, al Tsuen Wan Town Hall Auditorium. Un gran bel riconoscimento per MutaMenti, festival fondato dall’Istituto Valorizzazione Castelli sotto la direzione artistica di Max De Aloe. È una trama colorata che unisceil territorio attraverso i fili dei linguaggi jazz. Con il tema del festival "spazi fluidi del jazz senza confini", quest’anno MutaMenti estende la sua mappa dei festival fuori dall’Italia con l’edizione di Hong Kong (MutaMenti HK) presentata da "Jazz in the Neighbourhood" portando sul palco talenti jazz affermati ed emergenti provenienti dall’Italia e da Hong Kong. Uno scambio alla pari fra le due realtà visto che nella prossima edizione di MutaMenti in Italia ci sarà proprio una ‘Hong Kong Night’.

A dare il via a MutaMenti HK è l’Atlantis Trio, un trio con pianoforte, sitar e tabla. È stata fondata nel 2014 e guidata dal pianista italiano Roberto Olzer, affiancato da Deobrat Mishra (sitar) e Prashant Mishra (tabla) dall’India. Il secondo set è un omaggio a Ennio Morricone (1928-2020), uno dei più grandi compositori cinematografici del mondo, con i brani eseguiti da Roberto Olzer al pianoforte, Max De Aloe all’armonica e l’ensemble jazz di Hong Kong Fountain de Chopin.

La seconda giornata, domani, parte con una performance di quartetto guidato da Max De Aloe. Il quartetto è il frutto di un workshop sinergico e collaborativo di Max e altri tre musicisti tra cui Roberto Olzer (piano), Marco Mistrangelo (basso) e Nicola Stranieri (batteria). Infine, MutaMenti HK si concluderà con "Harmonica Summit: Toots 100 featuring Mike del Ferro", un altro omaggio al re dell’armonica jazz, Toots Thielemans. Tre assi dell’armonica Max De Aloe (Italia), Hendrik Meurkens (Germania) e CY Leo (Hong Kong) si riuniranno ed eseguiranno musica arrangiata da Mike Del Ferro, pianista di Toot per oltre 10 anni in Europa.