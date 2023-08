Il ’Festival della rosa' a Aulla: torna il contest per i cantanti

di Michela Carlotti

La suggestiva piazza Cavour nel centro storico di Aulla, domani, sabato, accoglierà per il terzo anno consecutivo il “Festival della rosa”. A partire dalle 21 nel contest canoro aullese, che nelle precedenti edizioni si chiamava “Young voice of the future”, si sfideranno una ventina di brani, rigorosamente inediti, che una giuria qualificata dovrà valutare per decretare i vincitori premiando le voci, i testi e la musica. La serata, presentata da Marco Profili e Giada Moretti, sotto la direzione artistica di Leonardo Rosi, vedrà anche la partecipazione di ospiti noti come il musicista Michele Pecora, la violinista Elena Cirillo che ha collaborato come cantante con grandi artisti dei più diversi generi musicali tra cui De Gregori e Ser, Drepper.

Oltre alla competizione canora, la serata prevede un omaggio ai cantautori italiani attraverso l’esecuzione di 5 cover e all’esibizione del vincitore dello scorso anno, Alessandro Del Sarto.

Sono diversi i premi che verranno assegnati: quello votato da un giuria qualificata, uno per la canzone scelta dal pubblico, il premio della critica e quello assegnato attraverso una votazione online a cura di Radio Elle. C’è poi il premio Prospettiva che rappresenta una vera scommessa sul futuro dei giovani talenti che il giudizio della direzione artistica del Festival individua.

"Attraverso questo riconoscimento – spiegano gli organizzatori - si accendono i riflettori su una giovane promessa della musica alla quale, oltre ai riconoscimenti verranno offerti provini presso i massimi esponenti della musica nazionale". A consegnare i premi sarà il maestro Leonardo Rosi. L’intera serata, a ingresso libero e gratuito, sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, canale 99 per la Toscana, magazine TV canale 76 per l’Emilia Romagna, sul circuito Radio 675 di Livorno e su Radio Elle lunigiana. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Città di Aulla con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Avis Aulla.