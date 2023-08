Il fascino di ’Medievalis’ Show dal sapore antico

Si mette in moto la macchina del tempo: come nel film cult degli anni Ottanta ’Ritorno al futuro’ del regista Robert Zemeckis, il turista potrà salire sulla mitica auto DeLorean, e ’sgasare’ all’epopea medievale. Il rullo dei tamburi e gli squilli di chiarina annunciano ’Medievalis’, uno spettacolo dal sapore antico che offre eventi scenografici, convegni, spettacoli, cortei e banchetti. Figuranti sbandieratori, musici, mercanti e alchimisti animeranno la città da giovedì a domenica. Nelle piazze e vie del centro storico, nel castello, all’accampamento della Cresa, nel rione della torre di Castelnuovo e nel Parco della Torre per quattro giorni, andrà in scena la rievocazione storica giunta all’17esima edizione organizzata dalla Compagnia del Piagnaro e dal Comune, presentata venerdì dal sindaco Jacopo Ferri e dall’assessore Manuel Buttini. " Medievalis è una manifestazione sostenuta dalla Regione che l’ha inserita tra le prime 10 più importanti - ha detto Ferri -. La macchina organizzativa è pronta a dare il via, spero che anche quest’anno piaccia a tutti i turisti e appassionati che arrivano a Pontremoli anche da molto lontano".

Un corteo di figuranti, sbandieratori e musici in costume, giovedì alle 20, darà il via ufficiale alla manifestazione arrivando dall’accampamento in Piazza Duomo, dove la contrada di Imoborgo, vincitrice della disfida dello scorso anno consegnerà al priore il palio per l’apertura della disfida 2023, mentre nel centro si apriranno le bancarelle del mercato medievale. Una girandola di eventi, dai combattimenti simulati tra guelfi e ghibellini nel castello, alle danze delle damigelle di corte. Affascinante la ’Disfida de la Cortina di Cazzaguerra’ tra le contrade di Sommoborgo, Imoborgo e Contado con tenzoni di tiro con l’arco con lance e a cavallo. Il tutto esaltato da ricercati costumi dalla foggia antica, dall’esposizione di drappi e gonfaloni raffiguranti l’emblema della città di Pontremoli e dall’ esecuzione di musiche e ritmi medievali. Al castello del Piagnaro si potranno visitare con interesse le esibizioni dell’antica arte della falconeria e l’esposizione di uccelli predatori. Si annunciano platee affollate per le conferenze su temi di storia locale che si svolgeranno nel salone del Seminario. Le rievocazioni si chiuderanno con l’accoglienza all’imperatore Federico II, al suo arrivo nel borgo, con la consegna alla città del diploma di libero comune, in mezzo a spettacoli di musici, sbandieratori, giocolieri e trampolieri.

"Per organizzare Medievalis ci vogliono 9 mesi di lavoro - ha spiegato Buttini -. Quest’anno saranno presenti 107 bancarelle, lo scorso anno l’evento ha richiamato 62mila persone, secondo la statistica della Protezione civile che conta i visitatori". Nel centro storico infatti l’accesso in sicurezza ha un limite di 5mila persone.

Natalino Benacci