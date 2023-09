Il fascino del ’Cammino di Aronte’. Con-Vivere sulle tracce della sirena

L’escursione alla scoperta dei paesi di Carrara sulle tracce della sirena sul Cammino di Aronte di domenica, organizzata dal Cai di Carrara in collaborazione con la Fondazione Cassa di risparmio di Carrara in occasione del festival Con-vivere, ha visto anche la partecipazione della direttrice scientifica per la XVIII edizione della rassegna, Laura Boella. Un’iniziativa partecipata con circa una trentina di persone in cammino partita da piazza Alberica per poi affrontare la salita di S. Rocco e Torano, raggiungere Bedizzano, attraversare la scalinata del Littorio e ritorno in piazza Alberica. La presidente del Cai, Brunella Bologna, in particolare, ringrazia Giuseppe Maurogiovanni, presidente della Proloco di Bedizzano, che ha accompagnato la comitiva alla scoperta delle bellezze di Bedizzano.

Per tornare sul sentiero di Aronte assieme al Cai di Carrara non occorre aspettare molto: la domenica successiva, il 17 settembre, ci sarà una nuova uscita che parte sempre alle 8 di mattina da piazza Alberica e si snoda attraverso il sentiero di Gragnana toccando i paesi di Noceto, Castelpoggio, Sorgnano e quindi arrivare a Padula per poi tornare a Carrara. Anche in questo caso, per i non soci Cai è necessario prenotare al numero 0585 776782 (sezione Cai di Carrara) entro domani, (14 settembre), al fine di prevedere la copertura assicurativa. La quota per la copertura assicurativa è di 12 euro.