Il dramma dei profughi rivive in atti e ricordi

Esuli giuliano-dalmati: italiani due volte. La loro odissea in carteggi, documenti, atti di battesimo, di matrimonio, pagelle scolastiche e fotografie fanno parte della mostra ‘Giorno del Ricordo. L’esodo degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nelle carte della Prefettura’ promossa in collaborazione con l’Archivio di Stato. La mostra, visitabile oggi fino alle 18, permette di visionare i carteggi presenti nel patrimonio archivistico della Prefettura relativi al riconoscimento dello status di profugo e all’assistenza a suo tempo operata nei campi di Marina di Massa e di Carrara.

"Abbiamo organizzato la mostra seguita da un video dedicata al giorno del ricordo – ha spiegato il prefetto Guido Aprea –. Ringrazio la direttrice dell’Archivio di Stato Francesca Nepori, il funzionario della Prefettura Stefano Biosa, la dottoressa Sara Eramo, collaboratrice dell’Archivio di Stato e l’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Massa Carrara che si occupa degli esuli e profughi. La raccolta della documentazione riguarda le carte collegate al periodo dell’esodo e quindi al reinserimento degli esuli nella società italiana. Le tragedie sono tutte terribili, non c’è qualificazione ma qui c’è da dire , come affermano gli storici, abbiamo un elemento in più, perchè queste persone sono state perseguitate nella loro terra e poi hanno conosciuto l’esodo, con problemi anche nell’inserimento successivo".

C’è bisogno di iniziative volte a far conoscere ai più giovani un’altra fase drammatica della nostra storia. "Lo viviamo oggi con l’Ucraina, continuiamo ad assistere quasi inermi a eccidi, a profughi che fuggono dalle guerre – ha sottolineato il Prefetto –: in questa provincia ospitiamo tantissime donne e bambini perchè gli uomini sono rimasti a combattere. L’unica arma che abbiamo è la conoscenza e l’apprendimento sperando che i nostri giovani ne facciano tesoro".

Una mostra di due giorni, dunque, per far conoscere l’orrore perpetrato in quelle terre di confine. Soddisfatta la direttrice dell’Archivio di Stato che da tempo, con l’associazione, coltivava l’idea di realizzare una mostra documentaria dei profughi accolti nel territorio apuano. "Questi venti faldoni, a chiusura della mostra, verranno versati all’archivio di Massa dove verranno catalogati e resi disponibili agli studiosi. Da bene amministrativo diventano bene storico-culturale" ha spiegato.

Esposti anche documenti personali che non fanno parte del circuito dell’archivio ma ricostruiscono tracce di vita dei profughi giuliani dalmati "che ritengo italiani due volte – ha detto la dottoressa Eramo – : sono nati italiani e hanno scelto di rimanere tali dopo il trattato di Parigi del 1947". Hanno preferito tornare in Italia ma sono stati oggetto di discriminazione dura a morire "perchè ancora oggi – ha affermato il presidente dell’associazione, Sergio Tabanelli – quando si va a fare un documento ci sono pregiudizi". Una rappresentanza del Provveditorato ha portato il saluto della dirigente Buonriposi e assicurato l’impegno a coinvolgere le scuole. C’erano poi la presidente dell’Anpi, Elena Cordoni, il vice sindaco Andrea Cella, il sindaco di Aulla Roberto Vallettini, gli assessori Nadia Marnica e Giovanbattista Ronchieri. Commozione e rabbia per le immagini del cortometraggio "Esodo: la memoria tradita": mai più.

Angela Maria Fruzzetti