Il dottor Zivago spiegato da Marzia Dati

Oggi alle 18 Marzia Dati della Dickens Fellowship sarà ospite dello Spazio Alberica con la conferenza ‘Il dottor Zivago e il caso Pasternak’. Un incontro di buon vicinato per parlare di un Pasternak sconosciuto a molti, un uomo che lottò contro la censura imposta dalle autorità russe e dove i personaggi del suo romanzo si intrecciano con la guerra fredda. Marzia Dati (nella foto) guiderà il pubblico alla scoperta dei retroscena di un romanzo che ancora oggi suscita accesi dibattiti in Russia. "Quindi, se tutti ricordiamo il dottor Zivago visto al cinema con Omar Sharif, Julie Christie e Geraldine Chaplin – annuncia Dati – quello che scopriremo, sarà ben altra storia". L’iniziativa di oggi rientra nel percorso ’Letterature’, ideato proprio dalla Dati, e che ha già visto giovani ricercatori condividere con un pubblico attento e appassionato le proprie ricerche sulla letteratura spagnola durante il franchismo, sulla letteratura lusofona e poi sulla letteratura anarchica tedesca. Marzia Dati è conosciuta a Carrara per il lavoro che porta avanti con la Dickens Fellowship, punto di riferimento per gli appassionati di letterature anglofone e non solo, grazie ai suoi contatti con gli ambienti universitari e il mondo della ricerca a cui lei stessa appartiene a pieno titolo. L’incontro su Pasternak sarà molto interessante perché andrà ad indagare le vicende che hanno accompagnato la genesi, la pubblicazione e la diffusione di uno dei romanzi più letti e conosciuti di sempre, che valse al suo autore il premio Nobel per la letteratura nel 1958. Per assistere alla conferenza scrivere a [email protected]