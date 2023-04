Il domino dei lavori pubblici "Salvetti, laboratori a settembre Li realizzeremo in estate"

Nel domino delle strutture scolastiche della provincia ci sono alcune tessere che devono andare a posto. Come quella legata alla questione – ancora irrisolta – dei laboratori odontotecnici al Salvetti. In merito alla quale il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti si dice "moderatamente tranquillo di risolvere il problema nei prossimi mesi, garantendo di avere questi spazi tecnici operativi, che faremo per l’estate, a settembre per il prossimo anno scolastico. Prima di allora, il disagio sarà comunque ridotto: gli studenti del biennio hanno ben poche ore laboratoriali". I ragazzi però, vogliono vederci chiaro. E stanno ancora aspettando una risposta dagli uffici in merito alla richiesta di un incontro "inviata qualche settimana fa ormai. In caso di prolungato silenzio valuteremo nuove azioni", fanno sapere.

Erano già scesi in piazza qualche settimana fa i ragazzi. Risultati: nessuno. Il rebus parte dalla convenzione tra la Provincia, responsabile delle scuole di superiori, e il Comune di Massa per lo scambio di stabili: l’immobile ‘Ex Alfieri’ dove ha sede il Salvetti è passato al Comune che ha eseguito i lavori nelle aule, la Provincia invece è intervenuta sull’ex caserma dei Carabinieri che ora ospita il Municipio 2 con due piani destinati alla polizia municipale, completati già nel 2020.

Capitolo istituto Alberghiero: "Abbiamo messo in sicurezza il tetto per evitare che ci piova dentro e si ammalori ulteriormente la situazione – chiude Lorenzetti – E’ arrivata la prima bozza del nuovo progetto che rimette in sinergia parte vecchia, nuova e tetto. Abbiamo a giorni l’appuntamento in Soprintendenza: dopo l’ok ripartiamo con i lavori".

I.C.C.