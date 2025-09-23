Il dolce ‘ambasciatore’. Dal Bancarel’Miele decollano i progetti per lanciare la filiera

Il miele ha attirato centinaia di persone a Mulazzo nel fine settimana. Ha fatto centro la prima edizione di Bancarel’Miele, organizzata da Comune di Mulazzo e Consorzio del Miele della Lunigiana DOP. E’ stata l’occasione per evidenziare il valore dei prodotti certificati e dei prodotti economici e turistici fondati sulle locali eccellenze, mettendo in condivisione e in rete progettualità già in essere o da realizzare. Tra queste la proposta del sindaco Claudio Novoa e del direttore del Consorzio Marco Cavallotti per una nuova Strada del Miele della Lunigiana, il progetto Life BEEadapt, gli studi del docente di biochimica e apidologia all’Università di Pisa Antonio Felicioli, azioni di sviluppo di filiera e territorio come quelle già promosse da istituzioni e privati: lo stesso Consorzio, Condotta Slow Food LuniApua, Unione dei Comuni, Distretto Rurale, Consorzio di tutela Olio Toscano Igp, Città del Miele, aziende “La Rita” e Montagna Verde.

I numerosi partecipanti hanno anche potuto immergersi nella vita, nei sapori e nello spirito del Comune. Dallo spettacolo “Il Circo delle Api” di Sara Micol Natali all’animazione a cura di Luca Veroni e Francesca Mazzoli, dalla degustazione guidata di formaggi del Gradile a cura di Valter Rapalli e di Roberta De Cesari di Oonaf all’assaggio guidato di Mieli della Lunigiana Dop con Giovanna Spreafico, dal laboratorio di unguenti a base di cera d’api e oleoliti balsamici a cura di Elisa Caser alla visita all’apiario e mieleria collettiva de Il Pungiglione, agli assaggi delle eccellenze. Tra queste, i prodotti per la salute di Oikos Apicoltura, i salami di Macelleria Andrea, gli insaccati di Salumificio Marsili, la Marocca di Casola, i biscotti “Gocce di Miele” del Forno in Canoàra, funghi e derivati del Castagneto La Manganella, la spongata di Ilaria Tarantola, l’Amaro della Madonna dall’omonimo bar di Villafranca, l’olio del Frantoio Ferrari Vivaldi, Birra del Moro e cocktail di Andrea “Tanke” Federici. Non sono mancati i vini dell’ultimo Bancarel’Vino. E il circolo Anspi Paradiso ha rifocillato tutti con aperitivi, taglieri, gelati salvifici di Gelateria Delizia, le focaccette di Pro Loco Malaspina Licciana e i panigacci sfornati dai ragazzi di Podenzana.

"Il miele è l’oro della Lunigiana – ha commentato il sindaco Claudio Novoa –, un ambasciatore autentico della nostra cultura e identità. Insieme a istituzioni, associazioni e aziende continueremo a lavorare per farne un patrimonio condiviso, capace di generare sviluppo e nuove opportunità per il territorio". "I progetti in cantiere sono tanti – ha sottolineato il presidente del Consorzio Fabio Venè –, non ultimo quelli per il percorso dei nuovi Mieli della Lunigiana DOP in via di finalizzazione nello stesso anno in cui ci ritroveremo per la seconda edizione, nel 2026".