Il disegno di Bonascola: "Finalmente una piazza"

Grande partecipazione di pubblico per il dibattito organizzato dal Pd sulla riqualificazione in corso del villaggio San Luca. L’incontro di mercoledì pomeriggio ha visto la partecipazione di una cinquantina di residenti che hanno espresso soddisfazione per il progetto, ma anche per come stanno procedendo i lavori. Il centro aggregativo del popoloso quartiere di Bonascola sarà inaugurato all’inizio del prossimo anno, mentre la rotatoria sarà finita prima dell’estate. Ad illustrare il progetto da due milioni e mezzo di euro finanziati con fondi del Pnrr e risorse proprie dell’amministrazione, c’erano l’assessore Moreno Lorenzini e il progettista Matteo Rocca, mentre per il Pd hanno partecipato il presidente del circolo di Bonascola Riccardo Pecchia e il neosegretario comunale Luca Barattini. "L’incontro è andato molto bene e sono stati toccati tutti i punti del progetto – spiega Lorenzini –. Si tratta di una vera e propria riqualificazione urbana per Bonascola, che ha vissuto una crescita esponenziale senza una visione urbanistica. Con questi due lotti andiamo da una parte a mettere in sicurezza l’accesso di Bonascola, dall’altra a creare uno spazio di socializzazione inclusivo. Uno spazio accessibile a tutti, famiglie, ragazzi, anziani e inclusivo".

Una volta ultimato nel centro troveranno posto un campo da paddel, un campetto da calcetto, spogliatori e un bar. Ma ci sarà anche un campo multi sport gratuito. Il centro sarà dato in gestione così da creare un presidio ed evitare vandalismi. Il progetto prevede anche il recupero della ludoteca, che sarà destinato alla popolazione come centro aggregativo e polivalente, ospitando magari anche le attività dell’Università del tempo libero. Senza contare l’ampia zona verde che sarà realizzata nelle vicinanze della chiesa della Madonna del Cavatore, consegnando finalmente a Bonascola quella piazza mai avuta e desiderata da tutti i residenti. Un’area verde destinata all’aggregazione, un posto fresco per gli anziani durante l’estate, un luogo dove portare i bambini a giocare all’aria aperta. Uno spazio che però potrebbe accogliere anche spettacoli o iniziative ludiche. Insomma un progetto che ieri è stato applaudito dai residenti, che hanno dichiarato in coro di non vedere l’ora di vederlo finito e poterlo vivere.

Alessandra Poggi