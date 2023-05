Il diritto di voto da onorare concretamente

Un appello al voto senza nomi arriva dalla sezione di Massa dell’Anpi. Un appello a non astenersi, perché "la sovranità popolare si esprime, prima di tutto, votando". Perché nel 75° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione questo diritto al voto, conquistato dopo vent’anni di dittatura fascista, rappresenta la democrazia e "va onorato concretamente". Un appello a un forte impegno per affermare i principi costituzionali: "Una sanità pubblica che riguarda l’uomo e l’ambiente, una scuola pubblica, un lavoro dignitoso e retribuito", rigore morale, trasparenza, correttezza, rispetto, contro razzismo, discriminazioni e autoritarismo. "In sostanza al rispetto di una Costituzione, che è profondamente e intrinsecamente democratica e antifascista".