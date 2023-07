Il dipinto storico ritrovato La Madonna di Loreto torna agli antichi splendori

Tanta gente nella chiesa di San Matteo a Lusuolo dove nei giorni scorsi la parrocchia ha festeggiato il momento del ritorno del dipinto storico che rappresenta la Madonna di Loreto tra angeli incensori e i santi Carlo Borromeo, Antonio abate, Francesco e Matteo. Dopo la messa celebrata dal parroco don Marco Giuntini lo storico Riccardo Boggi ha rievocato le vicende storiche del territorio e le restauratrici Anna Triani e Laura Semenzato hanno illustrato i lavori di ripristino e risanamento dell’opera .

"Lusuolo è un piccolo diamante del nostro comune ha detto il sindaco Claudio Novoa -. Grazie alla passione ed intraprendenza di tante care persone, è stata completamente recuperata la bellezza della sua chiesa e dei tesori che qui vi sono custoditi. Tra queste persone voglio ringraziare di cuore Erminio Zini: senza la sua determinazione ed operosità, non avremmo raggiunto questo traguardo. Oggi gli siamo grati anche perché ci ha donato lo stemma della casata dei Malaspina in marmo di Carrara che è stato collocato all’ingresso del Castello. E un pensiero affettuoso lo rivolgiamo anche alla memoria di Beppe Bazzà, che avremmo voluto con noi in questa importante giornata".

"Questa Madonna di Loreto è l’ultimo capolavoro che oggi restituiamo alla vista di tutta la comunità.Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto con la loro generosità questi restauri". Il dipinto, magnificamente restaurato, raffigura la Madonna di Loreto tra angeli incensori e i santi Carlo Borromeo, Antonio abate, Francesco e Matteo. La scena si svolge in una chiesa con una cupola e un altare, dove la Madonna appare in una nuvola di luce. Gli angeli le offrono incenso e fiori, mentre i santi la contemplano in atteggiamento di devozione.

Natalino Benacci