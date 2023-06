Il dibattito sulla cultura In Accademia racconti dell’arte Incontri con autori e artisti

Proseguono in Accademia gli incontri del ciclo ‘I Racconti dell’arte’ rivolti agli studenti. Dopo la lezione sulla storia del fumetto, oggi alle 12 si parlerà del mestiere del costumista con Massimo Cantini Parrini. Modera Anita Lamanna dopo i saluti del direttore Luciano Massari. Cantini Parrini, lo ricordiamo, ha firmato i costumi per numerosi film italiani, fra cui gli strabilianti abiti del film di Pinocchio di Matteo Garrone, che rimarranno nella memoria di grandi e piccini.

Gli incontri dell’arte proseguiranno nel pomeriggio, alle 15, con l’appuntamento dedicato a Cecilie Hollberg, la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze. Hollberg è nata in Bassa Sassonia, a Soltau, ha studiato storia, lettere, scienze politiche, lingua e letteratura italiana e tedesca nelle università di Roma, Monaco e, con Hartmut Boockmann, a Gottinga. Ha iniziato la sua carriera museale alla ‘Staatliche Kunstsammlungen di Dresda’, progettato e contribuito a mostre internazionali su argomenti dal Quattordicesimo al Ventunesimo secolo. È stata collaboratore esterno – a Berlino del ‘Deutsches Historisches Museum’, funzionario tecnico-scientifico in Magdeburg al ‘Kulturhistorisches Museum’, curatrice e coordinatrice a Lipsia della ‘Collezione d’Arte’ dell’università di Lipsia, successivamente ha assunto la direzione dello ‘Städtisches Museum’ di Braunschweig. Nell’agosto 2015 Cecilie Hollberg è stata nominata direttore di museo, alla Galleria dell’Accademia di Firenze, il quarto museo più visitato in assoluto dell’intera nazione. Come direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze (dal 2015) tra le altre azioni svolte ha sviluppato il concept e curato la mostra ‘Lana, Seta, Pittura (Textile and Wealth in Fourteenth-century)’. Modera il professor Gaetano Malandrino.