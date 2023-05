Il dibattito "L’artista non ha mai avuto mani"

Un viaggio nella bellezza, a caccia dei suoi segreti. Per i “Racconti dell’arte“, ciclo di incontri e proiezioni con artisti, autori, curatori e personalità di cultura, martedì alle 15 in aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Luciano Nanni nell’incontro intitolato “L’artista non ha mai avuto mani” afforonterà il dibatto dello statuto dell’opera rispetto al sistema dell’arte che è stato “rovesciato, nel ‘900 a partire da Duchamp.

L’artista non ha mai avuto mani. Si tratta di un’affermazione che il pubblico in genere comprende se riferita a Duchamp e ai suoi ready-made, vale a dire a cose ”trovate” e quindi, ecco, “fatte” dalle mani di altri. Ready-made che poi Duchamp, si sa, si limita a dichiarare , a “battezzare”, arte. Se riferita a Duchamp e, a seguire, a diversi altri artisti nell’arte contemporanea, ma del tutto, per il pubblico, incomprensibile se riferita, come qui si intende sostenere, a qualsivoglia artista, non solo di oggi ma anche del passato. Passi che Sol LeWitt esegua un’opera per la Galleria G7 di Bologna, restandosene in America e servendosi delle mani di un suo assistente e di quelle di una ventina di studenti dell’Accademia di Bologna; passi che Jeff Koons e infiniti altri, da Andy Warhol ad Arman ecc. deleghino la produzione delle loro opere a “officine” e “fabbriche” varie. Sono artisti d’avanguardia e all’avanguardia tutto o quasi viene in mente, ma affermare che anche Morandi, in quanto artista, non ha avuto (non ha mai usato) mani e così Picasso, De Chirico, o vivaddio Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano e pure Fidia, Prassitele, Zeusi, Parrasio ecc. sembra proprio un’eresia, se non una bieca e cervellotica provocazione. E invece no. Invece, a chi ben guardi, per dirla ancora con De Saussure, con l’occhio dis-interessato della scienza (quell’occhio analitico che del resto ciascuno di noi si augura di incontrare quando si sottopone a qualche indagine medica) nell’operazione di Duchamp non viene fuori una verità logica (teoretica) relegabile alla sola poetica dell’arte concettuale propria della storia dell’arte del Novecento, ma una verità propria di tutta l’arte, perché prima ancora che dell’arte si tratta di una verità che sta alle radici della costituzione di ogni nostra identità in generale.

Luciano Nanni è nato a Monzuno in provincia di Bologna il 21 aprile 1939. Formatosi alla Scuola bolognese di Estetica, ha approfondito i suoi interessi per la Fenomenologia in generale e per le ricerche di poetica in particolare, pubblicando libri e saggi intorno a figure e momenti costitutivi dell’arte e della letteratura del Novecento. Ricerche che l’hanno successivamente portato (quella per la Fenomenologia in specie) ad occuparsi di epistemologia e di teoria della conoscenza in generale, impostando discussioni critiche con tutte quelle posizioni estetologiche che, volendo dialogare correttamente con i fatti (nel caso l’identità in particolare dell’opera d’arte), si son ritrovate e si ritrovano a dover fare con la scienza stessa più o meno serratamente i conti.