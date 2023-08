Il dialetto sotto le stelle Premio a Torano notte e giorno

Stasera alle 21 nell’ambito della kermesse ‘Torano notte e giorno’ si svolgerà la premiazione del concorso di poesia dialettale ‘Sot’ l steda d’Tora’n’, giunto alla sua quinta edizione. L’appuntamento è nella scalinata della chiesa del paese. Il premio dedicato al carrarino e ai suoi protagonisti promosso dal comitato Pro Torano e da Ugo Ganapini, anima della manifestazione, è diviso in due sezioni: la prima riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie del comprensorio cittadino, la seconda ai poeti adulti ‘dialettofoni’.

I poeti e cultori dialettali fanno rivivere il vocabolario immersi nel borgo dei cavatori, che ospita la venticinquesima edizione della manifestazione ‘Torano notte e giorno’ quest’anno dedicata a Pinocchio e al paese dei Balocchi che tanto ha fatto parlare di sé riscuotendo grande successo. Ad aprire la serata dedicata al dialetto (presenta Emanuele Cucurnia) ci sarà il professor Gualtiero Magnani, cultore del dialetto e della storia di Carrara, che parlerà del nostro idioma, delle sue origini e dei modi lessicali della parlata. L’analisi e la scelta dei testi è stata fatta dalla giuria esaminatrice che si è riunita lo scorso 10 luglio, ed era composta da Carla Breschi, Gualtiero Magnani, Riccardo Forfori e dalla presidente della giuria Albertina Buffoni e dal segretario Ugo Ganapini che per sensibilizzare i giovani e far loro conoscere il dialetto ha organizzato incontri nelle scuole e conferenze con gli studenti.

In questa fase sono passate al vaglio della giuria le poesie: dopo varie riletture i giudici hanno selezionato quelle che ritenevano maggiormente idonee a ricevere il premio di poesia dialettale. Come detto oltre ai poeti adulti hanno partecipato al premio anche le scuole del territorio, che sono: Figlie di Gesù, Carlo Fontana, Eugenio Chiesa, Arturo Dazzi, Mario Frezza, Carlo Finelli, Gianni Rodari, Guglielmo Marconi, Aurelio Saffi, Jacopo Lombardini, Giosuè Carducci, Giacomo Leopardi. "La poesia come la scultura sono un delicato pretesto per scoprire il borgo di Torano – ha detto Emma Castè, la direttrice artistica della rassegna –. Fino al 13 agosto il paese è il centro del mondo per chi vuole apprezzare la semplicità dei linguaggi e la squisitezza dei suoi abitanti". In mostra a Torano le opere dei venticinque artisti che hanno contribuito a trasformare il paese degli artisti nel paese dei Balocchi.