Il destino dell’ex Ilva di Taranto. Lavoratori in corteo a Roma

Oltre mille lavoratori ieri pomeriggio in piazza per spingere il Governo a prendere una posizione chiara sul futuro dell’acciaio in Italia, a partire dallo stabilimento ex Ilva di Taranto fino a tutta la filiera dell’indotto. Al loro fianco, alla manifestazione unitaria dei metalmeccanici, hanno sfilato in corteo anche rappresentanti dei lavoratori Sanac di tutta Italia, compresa una delegazione di Massa sostenuta in piazza dai sindacati Filctem Cgil e Uiltec Uil.

Una manifestazione pacifica che ha sfilato per le strade di Roma per ottenere risposte e garanzie per quella che viene definita un’operazione verità su Acciaierie d’Italia, di cui lo Stato è socio tramite Invitalia assieme ad Arcelor Mittal, da cui dipendono le sorti di tanti stabilimenti in tutto il Paese, compresa Sanac.

Risposte che devono dare garanzie sul futuro di oltre 20mila famiglie in tutta Italia, un centinaio solo a Massa. All’incontro avuto con i rappresentanti del Governo, i sindacati hanno ribadito la necessità di non trattare ulteriormente con Arcelor Mittal e di chiudere la partita come stabilito ormai da tempo. Un nuovo incontro è già in programma il prossimo 7 novembre e i sindacati sperano a quella data di ottenere le risposte che aspettano da anni, anche per il futuro dei lavoratori.