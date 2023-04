Il depuratore non in regola

Il depuratore Lavello1 non è ancora del tutto in regola con le prescrizioni impartite dalla Regione Toscana con l’Autorizzazione unica ambientale rilasciata nel 2019 e successivo adeguamento del 2020: scatta la diffida ad adempiere da parte degli uffici di Firenze. Una decisione presa a seguito delle verifiche effettuate da Arpat a fine novembre e inviato in Regione a metà marzo. Alcune delle difformità riscontrate dai tecnici sono di poco conto, altre più rilevanti. Ad esempio i comparti per l’abbattimento del fosforo non sono ancora installazioni fisse, erano presenti fuoriuscite di fanghi disidratati dal contenitore raccolte poi in un big bag con vasca di contenimento. Inoltre Gaia Spa non aveva ancora iniziato i lavori per una vasca di accumulo delle acque meteoriche, come previsto nelle prescrizioni da completare entro dicembre 2022.

Per Arpat "non ci sono evidenze della realizzazione progressiva di tutti i lavori dichiarati di ricognizione ed eliminazione delle acque parassite dalla rete fognaria". Le acque parassite sono quelle non previste dalla portata che si infiltrano nella rete fognaria e spesso causano problemi di tenuta del sistema, andando poi a provocare perdite che possono creare problemi anche alle analisi per la balneazione.

La stessa società, dopo il sopralluogo Arpat, il 6 dicembre aveva dichiarato alla Regione di non aver completato la vasca di accumulo e chiedeva una proroga della prescrizione al 30 giugno 2025. Ora si attende l’ok dalla Regione: la realizzazione della vasca delle acque di pioggia sarà successiva a un ulteriore attività di studio e ricerche sul fenomeno delle ‘acque parassite’ in cui venga dato conto delle misure tecnico-manutentive che il gestore prevede di attuare per trattare le variazioni delle portate in ingresso.