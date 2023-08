Il degrado dell'ex liceo scientifico di Carrara: topi, immondizia e rischio caduta alberi

di Patrik Pucciarelli

La discarica a cielo aperto dell’ex liceo scientifico Marconi desta preoccupazioni. Sul viale XX Settembre la situazione è critica. Topi, sacchetti della spazzatura, sedie, tavoli e rifiuti di plastica abbandonati nel cortile, poi ancora impalcature e vecchie finestre. "C’è chi ci abita dentro" raccontano cittadini e ristoratori della zona ormai stremati dall’incuria che, dopo la chiusura della scuola occupa il giardino circostante. "Ormai è diventato un bosco – è amareggiato Antonio Manucci –. Un luogo nascosto, con piante che hanno invaso l’intera area e alberi pericolanti di 15 metri appoggiati alla recinzione, con il rischio di caduta. Poi i topi che ci ritroviamo anche in casa, attirati dalla grande quantità di immondizia". Le aule dell’ex liceo sono tutt’ora frequentate, i cittadini parlano di viavai notturni. o. "C’è chi vive dentro, produce spazzatura, in più quella che viene lanciata dalla strada – prosegue –. Come residenti chiediamo che venga fatta una pulizia e messa in sicurezza di tutta l’area. Specialmente con l’arrivo del caldo, l’odore dell’immondizia diventa forte. Le entrate andrebbero chiuse e bloccato l’accesso".

Dopo l’inagibilità nel 2015 della sede storica del liceo, a distanza di 8 anni, la zona versa in una condizione di degrado. L’idea di una ristrutturazione è stata abbandonata a seguito dell’analisi strutturale dell’Università di Pisa, per quella che gli addetti ai lavori hanno definito una situazione critica. Anche demolirla e ricostruirla da zero non è fattibile, visto che l’elettrodotto è troppo vicino alla scuola, e gli studenti sarebbero esposti alle radiazioni dei tralicci.