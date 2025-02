Il degrado del mercato coperto: "La sindaca intervenga"

Il comitato Avenza Resiste ha inviato una pec alla sindaca Serena Arrighi, e per conoscenza al prefetto Guido Aprea, per chiedere di mettere in sicurezza l’ex mercato coperto. "Durante il consiglio comunale del 22 gennaio scorso la nostra portavoce Monica Menconi – scrivono – aveva sottolineato l’urgenza di emettere ordinanza di immediato sgombero dell’area – proseguono da Avenza Resiste –, visto il degrado e lo stato di abbandono imperante. A ciò si deve aggiungere che anche recenti fatti di cronaca hanno fatto emergere che lo stabile risulti stabilmente occupato da abusivi nonostante sia palesemente pericolante. Questo rappresenta un forte rischio per gli stessi occupanti. Nella pec si è ricordato alla sindaca che rientra nei suoi poteri quello di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica e fisica della popolazione. Con questa pec Avenza Resiste reitera la richiesta – concludono –, mettendo la prima cittadina di fronte alla responsabilità di possibili sebbene malaugurati eventi vista la palese criticità".