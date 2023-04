"Il debate sul 25 aprile andava fatto Era educazione alla democrazia"

Sul ‘debate’ contestato interviene l’associazione Amici del Liceo classico, guidato dalla presidente Emilia Fraschini, che esprime completa solidarietà alla preside Silvia Arrighi condividendo le intenzioni pedagogiche del dibattito sul 25 aprile. "L’associazione condanna con estremo rigore l’aggressione mediatica nei confronti della scuola avvenuta attraverso le reti sociali e gli organi di stampa – scrive il sodalizio – ritenendola ispirata ad una precisa e mirata volontà di discredito delle scuole lunigianesi. Nel corso degli ultimi vent’anni l’IIS da Vinci ha praticato il dibattito come esercizio di educazione alla democrazia, chiamando i suoi studenti a confrontarsi su argomenti controversi, nel rispetto, in prima istanza delle regole della convivenza civile. Lo spirito del dibattito consiste, infatti, nell’ascolto della posizione dell’altro e nella contestazione ragionata del suo punto di vista".

La nota sottolinea che l’istituto è stato tra i primi in Italia ad adottare questa metodologia didattica. Per questa attività ha ricevuto ampi riconoscimenti, partecipando ripetutamente alle Olimpiadi nazionali come rappresentante delle scuole toscane e in una occasione alle Olimpiadi internazionali come rappresentante delle scuole italiane. Per la festa del 25 aprile 2023, in un contesto generale di progressivo disinteresse dei giovani alle ragioni della politica, il gruppo di dibattito ha pensato di organizzare una discussione centrata sulla ricorrenza. Per questo si è posto come problema la possibilità di proporre un’alternativa alla celebrazione, chiedendo ai dibattenti di argomentare l’opportunità di questa opzione. In questo quadro una squadra, quella a favore, avrebbe dovuto sostenere la tesi che fosse opportuno assegnare ad un’altra ricorrenza il significato simbolico oggi attribuito al 25 aprile, mentre l’altra squadra, quella contro, avrebbe dovuto contestare la proposta ribadendo l’importanza imprescindibile della data tradizionale.

L’intenzione pedagogica appariva piuttosto chiara: aiutare i giovani a comprendere in modo approfondito il valore simbolico della memoria di un fatto storico che ha determinato i fondamenti della comunità nazionale. "In tale contesto – prosegue il documento dell’associazione Amici del Liceo Classico – è stata fatta circolare, al contrario, attraverso forme decontestualizzate, travisanti e travisate, la notizia che l’IIS da Vinci avrebbe promosso un’iniziativa revisionistica di stampo neofascista per proporre la cancellazione del 25 aprile come festa nazionale. Inevitabilmente, attraverso il meccanismo della condivisione delle reti sociali, si sono prodotte reazioni indignate da parte delle piazze virtuali che riteniamo provocate da una disinformazione artatamente concepita e messa in atto. La dirigente scolastica, per non esporre gli studenti alle conseguenze di un linciaggio mediatico del tutto ingiustificato, ha deciso di annullare la manifestazione. Comprendiamo la scelta protettiva adottata dagli educatori – conclude la nota – ma rimane in noi l’amarezza per dover costatare che è stato impedito ai nostri studenti di fruire di un processo didattico importante per la crescita delle loro competenze di cittadinanza".