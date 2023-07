Il Cup online per prenotare più accessibile

I l Cup on line toscano, il portale di prenotazione per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, si veste di nuovo. L’indirizzo è sempre lo stesso - https:prenota.sanita.toscana.it – ma dalle 12 di lunedì sarà on line con una nuova grafica, con testi più chiari e semplici. Sarà più accessibile a chi, ad esempio, ha difficoltà con la vista. Avrà un calendario con le disponibilità di più facile ed immediata lettura: è stata ottimizzata anche la funzione di interrogazione delle agende delle singole Asl, in modo da evitare casi in cui un posto per un esame o una visita c’era ma il sistema non lo vedeva, e sarà in evidenza il codice di eventuale priorità assegnato dal medico di famiglia o professionista che ha richiesto la prestazione.