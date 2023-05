Il cuore dei volontari per l’Emilia "Solo acqua e caos dappertutto Noi al fianco di chi è in difficoltà"

L’Emilia chiama, la Lunigiana risponde. Tanti paesi e città dell’Emilia Romagna sono in ginocchio e tanti volontari sono partiti dal nostro territorio per prestare soccorso a chi ha bisogno di aiuto, gestendo campi, spalando fango e liberando appartamenti e cantine da detriti di ogni genere. La Vab di Villafranca ha in Emilia alcuni volontari che si stanno alternando, assieme agli amici dell’intera provincia. Il gruppo ha raccolto subito l’appello di alcuni sindaci che hanno chiesto generi alimentari per le famiglie. Che sono tante, da quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case, a quelle accolte in strutture. La macchina della solidarietà si è mossa in fretta, raccogliendo fondi e poi acquistando pasta, zucchero, scatolame, biscotti e prodotti per l’igiene personale. Un primo carico di generi è già stato consegnato, grazie a donazioni della Vab di Villafranca, del Circolo Anspi di Filetto, di Fornoli, di Virgoletta, al gruppo sportivo Villafranchese, all’impresa Nastritalia di Virgoletta e di molti cittadini che hanno voluto aiutare. Chi volesse dare una mano potrà ancora farlo, nei supermercati di Villafranca infatti sono stati sistemati dei carrelli in cui i cittadini potranno lasciare generi di prima necessità, a lunga conservazione. La raccolta ha oltrepassato i confini di Villafranca ed è arrivata a Caprigliola, suggestiva frazione di Aulla. I volontari della Proloco hanno subito sparso la voce e allestito un tavolo in piazza, il paese si è mosso in massa e tutti hanno portato qualcosa. Anche la società sportiva dilettantistica We fit. For me fitness experience di Santo Stefano si è impegnata nella raccolta, grazie al coordinamento di Cristina Civitella. Oltre venti scatoloni pieni zeppi sono stati portati a Villafranca e poi inviati nuovamente in Emilia, ieri, con altri volontari. A distanza di una settimana dall’alluvione c’è ancora acqua nelle strade e nelle case, aziende, garage e negozi soprattutto a Conselice, in provincia di Ravenna dove operano i volontari della protezione civile della Colonna Mobile della Regione Toscana. Tra loro Vilmo Martinelli, coordinatore Vab Villafranca e referente del campo per Vab Toscana. "Siamo tutti impegnati nella sorveglianza delle motopompe – racconta - perché dobbiamo far defluire i canali di scolo verso il fiume, l’obiettivo è quello di abbassare l’acqua. Io ho vissuto in prima persona molte emergenze, ma non avevo mai lavorato in una situazione del genere. Lo scenario è brutto. C’è acqua dappertutto. Molti cittadini e associazioni della Lunigiana hanno offerto il proprio contributo per le persone in difficoltà e questo mi fa estremo piacere".

M.L.