Il cuore caldo di Spazio Alberica

Nonostante il tempo, un nubifragio che si è abbattuto proprio nel mezzo della festa, Spazio Alberica ha celebrato in piazza il suo 25 aprile. La scelta della presidente Luciana Ceccarelli di svolgere la festa della Liberazione in maniera non retorica e non commemorativa, ma viva e e attraverso la cultura, ha fatto centro. I soci del circolo culturale si sono riuniti prima per una merenda all’aperto poi hanno celebrato la fine del fascismo e la liberazione del nostro Paese con letture scelte dai soci stessi. Così da Calvino a Majakovsky, ad Agnese va a morire, alle lettere dei condannati a morte fino ai racconti di nonni, padri e memorie di una terribile pagina della nostra storia sono stati raccontati e letti in un percorso itinerante nel centro storico. Sotto gli ombrelli e con il cuore caldo i soci di Spazio Alberica si sono riuniti per ricordare valori eterni come l a libertà e la democrazia, per poi assistere insieme alla proiezione di Radio Clandestina, l’opera con cui Ascanio Celestini ha voluto ricordare le Fosse Ardeatine.

La festa di Spazio ALberica proseuge oggi alle 17,30 in piazza con la proiezione della ’Marcia su Roma’ di

Mark Cousin.