"Il corso Sociosanitario pubblicizzato bene"

Rigetta le accuse del Comitato per la difesa e sviluppo del territorio di Fivizzano sull’insufficiente promozione del corso sociosanitario dell’Istituto Pacinotti Belmesseri, la dirigente scolastica Lucia Baracchini. Un corso che potrebbe offrire notevoli opportunità di lavoro sul territorio ma anche quest’anno non ha avuto iscritto.

"Come tutti gli anni, nel periodo delle iscrizioni, l’Istituto Pacinotti Belmesseri ha effettuato numerosi incontri di orientamento – dice la preside – sia nelle proprie sedi che in quelle delle scuole secondarie di 1° grado, per presentare i vari indirizzi ai quali gli alunni in uscita dalle scuole del primo ciclo avrebbero potuto iscriversi. In tali incontri, sempre sulla base della par condicio e dell’equità, abbiamo provveduto ad illustrare tutti i nostri corsi, nessuno escluso, nella totalità della propria offerta formativa, ponendo l’accento sulle opportunità lavorative per le quali i singoli corsi possono dare ampie aperture".

La dirigente ha accolto con stupore la notizia che persone estranee alla scuola siano andate nelle scuole del primo ciclo a promuovere esclusivamente l’indirizzo sociosanitario, quasi a nome dell’istituto che non ne sapeva nulla. "A che titolo queste persone sono andate nelle scuole per parlare di una offerta formativa non dipendente da loro? Perché le scuole, ancora una volta, devono essere coinvolte, in speculazioni estranee alla pedagogia e alla formazione scolastica , in maniera arbitraria ? Ribadisco – prosegue Baracchini – che il nostro agire è sempre stato improntato all’insegna della correttezza e completezza comunicativa, ben consapevole che la scelta da parte degli alunni e delle loro famiglie è assolutamente libera. Mi spiace davvero constatare che la nostra scuola venga accusata, in maniera palese, di non aver promosso il corso. La nostra attività di promozione dell’offerta formativa è necessariamente ripartita su ciascun indirizzo e se qualcuno ha detto che non ne era a conoscenza spiace ancora di più, visto che sul nostro sito, per tutto il periodo delle iscrizioni, è stato possibile visionare tutti i corsi e i relativi codici meccanografici così come sul volantino distribuito in ogni istituto di scuola di primo ciclo". L’istituto Pacinotti Belmesseri lavora per colmare il gap fra richieste del mondo del lavoro e offerta formativa dovendo anche fare i conti con tendenze e mode che non sempre ripagano, in termini di occupabilità e spendibilità.

N.B.