Il coro Monte Sillara piange il socio fondatore. Amedeo Zangani

Bagnone piange per la morte di Amedeo Zangani, geometra molto conosciuto in Lunigiana, presidente e socio fondatore del coro Monte Sillara. "I ricordi si ripresentano vivi e freschi alla memoria – dicono dal gruppo guidato da Ivano Duri –, bei momenti trascorsi assieme che rimarranno indelebili. Amedeo ha dato tanto per il nostro coro sin dalla sua nascita contribuendo a scrivere una bella pagina della storia bagnonese, a dare inizio a quella bella esperienza che è tuttora la nostra associazione, il nostro coro, portandolo in giro per l’Italia, da Palazzo Pitti a Firenze, fino all’arena di Verona. Con la tua stessa forza cercheremo di essere all’altezza e di continuare a seminare come hai fatto tu. Sei e sarai nei nostri pensieri".