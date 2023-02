Il Coro Lunigiana riparte Mezzo secolo di passione

Il primo concerto di quest’anno è stato domenica scorsa al Teatro Petrarca ad Arezzo dove il Coro Lunigiana si è esibito in musiche dal “Tardo Romanticismo al Tempo Moderno“. E’ iniziato così il 2023 per l’ensamble musicale lunigianese sorto nel 1972 e riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. "E’ una bellissima storia la nostra, nata in un borgo della Lunigiana – racconta il presidente Luigi Ferrari – . Eravamo poco più che ragazzi e cantavamo quasi per gioco. Fu un’idea audace formare un coro che ci ha portato ad acquisire una capacità interpretativa in grado di trasmettere a chi ascolta le diverse sensazioni". Cinquant’anni, un lasso temporale che ha condotto la corale sotto i cieli d’Europa, cantando la Lunigiana. Tanti i paesi visitati: Inghilterra, Ungheria, Polonia, Francia, Svizzera, Portogallo, Olanda, Spagna, Grecia, Malta, Germania, Austria, Russia. E sempre il Coro Lunigiana ha fatto emergere i sentimenti dell’amicizia e della solidarietà, i suoi valori fondanti. Ecco allora l’ultra trentennale gemellaggio fra Fivizzano e la città tedesca di Steinhagen e i tanti progetti realizzati a favore di persone e popoli in difficoltà: L’impegno per Amatrice, Gli aiuti per la costruzione dell’ospedale Pediatrico di Leopoli in Ucraina, il progetto “Harmonia“ a favore dell’Istituto Tumori di Milano, il progetto “Echi Solidali“ per l’Hiconda Hospital in Tanzania, il progetto “Cantare Insieme“, il canto dei Trovatori lungo i cammini d’Europa, la costruzione di una scuola nella Repubblica del Benin, l’aiuto per un lebbrosario in Egitto, aiuti umanitari llo scoppio della guerra in Ucraina e tanti interventi a favore di associazioni ed enti.

Tante le benemerenze attribuite al Coro Lunigiana: dal Ministero per i Beni Culturali il riconoscimento quale “Coro di Rilevanza Nazionale“, Membro Onorario della Chiesa Greco-Cattolica d’Ucraina, l’onorificenza della targa del Pegaso simbolo della Regione Toscana, la Medaglia per gli aiuti umanitari all’Ucraina da parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, la Cittadinanza benemerita della Città di Fivizzano, il riconoscimento al merito per la Solidarietà dal Lions Club, il riconoscimento di “Eccellenza della Lunigiana nel Mondo“ da parte del Premio Thesaurus e l’onore di essere stati scelti a cantare davanti al presidente della Repubblica Mattarella e del presidente della Germania Steinmeyer durante la visita a Fivizzano il 25 agosto 2019. "Come stimolo voglio invitare tutti a mantenere l’impegno mostrato in questi 50 anni – afferma il direttore del Coro, il maestro Primo Ceccarelli – se siamo ancora gioiosamente attivi è perchè ognuno ha fatto la sua parte".

Roberto Oligeri