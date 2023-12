Il coro festeggia il suo ’Ciresa’: "Il canto lega: giovani unitevi a noi. Quella volta che un toro mi puntò..."

E’ conosciuto universalmente con il soprannome di ’Ciresa’ ( ciliegia) e solo in pochi sanno il suo vero nome, Bruno Agostini, tanto che sono ormai passati alla storia gli improperi lanciati da varie generazioni di portalettere del fivizzanese, nei tanti tentativi andati a vuoto per recapitargli la corrispondenza inviata giustamente al suo vero nome. Agostini, già bidello dell’Istituto per Ragionieri ’Sambuchi’ e storico ’alfiere’ del Coro Lunigiana, di cui è stato costitutore nel 1972 e dove tutt’ora canta nella sezione dei ’Tenori Primi’. Ebbene, il leggendario ’Ciresa’, l’altra sera alla sede del coro è stato festeggiato dai suoi colleghi coristi, in primis dal maestro Primo Ceccarelli e dal presidente Luigi Ferrari, in occasione del compimento dei suoi 90 anni: sicuramente il corista in attività più anziano di tutta la Lunigiana componente di una corale che fa le prove due volte la settimana e si esibisce in Italia ed in tutta Europa.

Agostini, al seguito del coro, è stato dalle rive sull’Atlantico del Portogallo alla Piazza Rossa di Mosca. Era presente nel novembre del 1989 alla caduta del Muro di Berlino ed ha provato il brivido di una cavalcata a cavallo nella sterminata puzta ungherese a Debrecen. "Una situazione con l’adrenalina alle stelle è stata quella vissuta in Spagna, quando il coro venne invitato nella città di Aramajona - racconta - c’era una festa paesana con tanto di corrida e mi ritrovai nell’arena a fronteggiare un toro selvatico che voleva infilzarmi con le sue corna; la gente rideva a vedere le mie ’piroette’ per scansare l’animale, a quell’epoca ero abbastanza matto per correre quei rischi, meno male poi che correvo come una lepre".

"I miei progetti per il futuro? Continuerò a cantare ed a seguire il coro in tutti i suoi concerti fino alla fine dei miei giorni che mi auguro arrivi il più tardi possibile - dichiara -, ma devo dire che il canto veramente mantiene giovani e permette di socializzare con molta gente. Il canto, è un vero antidoto contro la vecchiaia e l’isolamento sociale, per cui - spiega Agostini - invito tutti i giovani della nostra terra a voler entrare nelle nostre file: troveranno un consolidato gruppo di amici che li farà crescere, culturalmente e socialmente,con cui portare il nome della Lunigiana in tutto il mondo. Perché la musica,significa amicizia pace ed è immortale".

Roberto Oligeri