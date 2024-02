Il convegno della polizia. Legittima difesa e cinofili

La Lunigiana ospiterà un importante convegno nazionale riservato agli operatori di polizia il 16 febbraio. L’associazione culturale Scuola di formazione professionale di La Spezia, insieme all’associazione Guardiani della Luna di Soliera specializzata in addestramento cinofilo, hanno organizzato l’evento articolato in una prima parte teorica cui ne seguirà una pratica.

Si intitola “Difesa legittima, tra dottrina e giurisprudenza: come deve intervenire l’operatore di polizia per l’altrui e propria tutela giuridica“ si terrà dalle 8.30 alle 13 di venerdì al centro sportivo Salvo D’Acquisto in via Sprini ad Aulla, località Quercia, con il patrocinio dei Comuni di Aulla e Fivizzano. Ad aprire i lavori il sindaco di Aulla Roberto Valettini e il sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti.

La prima relazione sarà a cura della dottoressa Maria Cristina Failla, già presidente del tribunale di Massa, con un’importante carriera di magistrato, che tratterà il tema cruciale della legittima difesa. Seguirà poi l’intervento dei medici psichiatri Leonardo Moretti, CTU ai tribunali di Roma, Genova e La Spezia e Giuseppe Ruffolo, che è formatore al centro studi di psicopatologia investigativa, che tratteranno il tema “Quando monta la rabbia… il passaggio all’atto, riconoscere i segnali prodromici“.

Terminata la parte teorica, i pubblici ufficiali presenti potranno esercitarsi nella pratica in tecniche operative di Polizia sotto la guida del vicebrigadiere Francesco De Benedittis della Guardia di Finanza di La Spezia e istruttore di tecniche operative del Corpo che tratterà i metodi più innovativi previsti per l’ammanettamento, la perquisizione, la gestione ed il trasporto del soggetto fermato. A chiusura del convegno Giacomo Vierucci e Stefano Livierato, addestratori cinofili specializzati, illustreranno con esercitazioni pratiche con cani addestrati, l’importanza dell’ausilio per gli operatori delle forze dell’ordine, delle unità cinofile nella ricerca di persone, sostanze stupefacenti, esplosivi. Tanti gli sponsor che sostengono l’iniziativa nazionale della polizia a cominciare da pasticceria Grossi di Aulla, Bonaudo, Progetto immobiliare, Aldog, Recom industriale, Mercurio medica, Radio A, gruppo Antonini Energy, M&n, Kee, pizzeria ristorante Il glicine d’oro di Pallerone, Lunipaper, Lavazza.

I pubblici ufficiali che vorranno partecipare, potranno iscriversi gratuitamente inviando una mail a: scuolaformazione.convegni@ gmail.com. Il termine è fissato al 12 febbraio e potranno essere accettate solo 80 adesioni.

Roberto Oligeri