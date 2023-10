Il contributo del marmo 300mila euro per progetti. Sostegno della Fondazione

Una pioggia da trecentomila euro per progetti destinati al territorio. È il budget che la Fondazione Marmo ha destinato al ‘Bando erogazioni 2024’. Un progetto per sponsorizzare progetti e attività di realtà ed associazioni pubbliche o private (senza scopo di lucro) finalizzate al rilancio e allo sviluppo del territorio, alla valorizzazione delle risorse locali e all’implementazione dei servizi per la comunità. Per partecipare c’è tempo fino al 4 dicembre.

Quattro le linee di intervento: istruzione-formazione, valorizzazione, promozione e sviluppo del territorio, salute – sociale - inclusione, civiltà del marmo. Elementi cardine dell’azione promossa dalla Fondazione sono la cura delle fragilità economiche e sociali, il potenziamento dei servizi sanitari locali, il sostegno alla formazione di qualità, alla promozione delle eccellenze, il supporto alle iniziative culturali, artistiche e di tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dell’ambiente e del patrimonio materiale e immateriale locale, che siano in grado di innescare processi positivi a beneficio della comunità. "Il bando non è solo uno strumento per erogare risorse, ma rappresenta la disponibilità della Fondazione alla co-progettazione per raggiungere risultati capaci di generare un effettivo cambiamento nel tessuto sociale, seguendo le linee guida degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile – spiega la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi –. La filantropia e la solidarietà, il lavorare insieme per il bene comune sono elementi della formula che vogliamo perseguire per il nostro territorio, per contribuire al suo rilancio generando sviluppo e coesione sociale. Quest’anno pubblichiamo il bando prima degli anni scorsi, in modo tale da poter comunicare i vincitori a febbraio, e quindi agevolare i beneficiari nell’organizzazione delle loro attività". La Fondazione valuterà le richieste di contributo tenendo conto della capacità del progetto di una reale ricaduta sul territorio e la comunità, di innescare processi innovativi e condivisi di rigenerazione e cura del tessuto sociale e del patrimonio e di dare risposta ad esigenze diffuse. Per partecipare scaricare il bando si trova all’indirizzo www.fondazionemarmo.itdomande-di-contributo.